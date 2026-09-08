Messi regresa al Balón de Oro, sorpresa con uno de Concacaf y dejan fuera a cracks

Estas son las grandes sorpresas, ausencias y la lista de 30 nominados para el Balón de Oro.
1. Jude Bellingham (Inglaterra) - El jugador del Real Madrid dice presente una vez más en la lista de candidatos para ganar el Balón de Oro. Tuvo una destacada participación en el Mundial 2026.
2. Pau Cubarsí (España) -- El defensor del Barcelona fue el ganador de 'Mejor Jugador Joven' en el Mundial 2026 y también se metió en la lista de nominados.
3. Marc Cucurella (España) -- El actual lateral del Real Madrid fue campeón del mundo en Estados Unidos y tras su buena temporada con el Chelsea, también se mete en la lista de nominados.
4. Ousmane Dembélé (Francia) - El jugador del PSG es el actual ganador del Balón de Oro y vuelve a estar presente para pelear por el galardón.
5. Luis Díaz (Bayern Múnich) - El extremo colombiano también aparece en la lista de los 30 mejores jugadores del mundo.
6. Bruno Fernandes (Portugal) -- Tuvo una destacada temporada con el Manchester United y entró en la lista de nominados.
7. Erling Haaland (Noruega) -- El delantero del Manchester City no falla y vuelve a estar presente en una lista de candidatos para quedarse con el galardón.
8. Gabriel Magalhães (Brasil) - Campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League con el Arsenal en la presente temporada.
9. Harry Kane (Inglaterra) -- El delantero inglés fue el ganador de la Bota de Oro 2026 y fue una de las figuras de su selección en el Mundial 2026.
10. Achraf Hakimi (Marruecos) -- El defensor del PSG es uno de los mejores en su posición: fue campeón de la Champions League con los parisinos.
11. Lamine Yamal (España) -- La joven figura del Barcelona vuelve a tener presencia y el año pasado quedó cerca de tener en sis manos el galardón.
12. Kvicha Kvaratskhelia (Georgia) -- También fue bicampeón de la Champions League con el PSG y tuvo una destacada temporada.
13. Marquinhos (Brasil) -- El capitán del PSG volvió a coronarse en Champions y también dice presente en la lista de nominados.
14. Sadio Mané (Senegal) -- El jugador del Al Nassr es una de las sorpresas en la lista. Cabe recordar, que para esta temporada fueron tomados en cuenta de la Liga de Arabia Saudita.
15. Lautaro Martínez (Argentina) -- Pieza clave con el Inter de Milán en la Serie A, otra vez se hace presente en la lista de candidatos al Balón de Oro.
16. Kylian Mbappé (Francia) -- Fue 'Pichichi' con el Real Madrid en la Liga Española y se convirtió este año en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.
17. Nuno Mendes (Portugal) -- El defensor del PSG es uno de los mejores en su posición actualmente y también fue tomado en cuenta. Es bicampeón de Champions con los parisinos.
18. Lionel Messi (Argentina) -- El actual capitán del Inter Miami fue figura de Argentina durante el Mundial 2026 y también se metió en el top de máximos goleadores históricos de una Copa del Mundo. Llegó a la final, pero la perdió ante España (1-0).
19. Michael Olise (Francia) -- El francés ha cautivado con su talento y ha sido una de las revelaciones en la última temporada. Destacó con asistencias en el Mundial 2026.
20. Joao Neves (Portugal) -- También fue una de las piezas claves en el bicampeonato del PSG en Champions y se ganó un lugar en la lista de los 30 mejores del mundo.
21. William Pacho (Ecuador) -- El sudamericano ha sido una de las piezas claves en el equipo de Luis Enrique. También está en la lista de nominados.
22. Julián Quiñones (México) -- El jugador de Concacaf fue una de las grandes sorpresas en la lista. Le ganó el premio de máximo goleador en Arabia Saudita a Cristiano Ronaldo y Benzema. También anotó 4 tantos en el Mundial 2026.
23. Declan Rice (Inglaterra) -- Ell jugador del Arsenal repite en las nominaciones. Fue campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League.
24. Rodri (España) -- El mediocampista fue elegido el mejor jugador del Mundial 2026 y también se metió en la lista de candidatos para ganar el Balón de Oro, mismo que ya ganó en 2024.
25. Fabián Ruiz (España) -- El jugador del PSG fue campeón en Francia, Champions League y del Mundial 2026 con su selección.
26. Ferran Torres (España) -- Marcó el gol en la final del Mundial 2026 y le dio el título a su país ante Argentina.
27. William Saliba (Francia) -- El jugador del Arsenal también fue campeón de la Premier League y subcampeón en Champions.
29. Dayot Upamecano (Francia) -- El defensor del Bayern Múnich se metió en la lista de los 30 mejores jugadores del mundo.
29. Vinicius (Brasil) -- Poco a poco ha ido recuperando su nivel y en el Mundial 2026 anotó varios goles para su selección. Ya acumula 5 nominaciones.
30. Vitinha (Portugal) -- Aunque no tuvo su mejor Mundial, el portugués fue una de las figuras con el PSG para ser bicampeón en Champions.
Esta es la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2026. Dentro de las grandes ausencias están: Raphinha (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fede Valverde (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) y Desiré Doué.