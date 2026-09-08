Quedaron atrapados en el rapidito: así murieron seis pasajeros durante una inundación

Seis pasajeros murieron luego de quedar atrapados en una unidad de transporte público en medio de una fuerte inundación registrada en el municipio de Tultitlán, Estado de México.
El hecho ocurrió el pasado 6 de septiembre en la localidad de Bosques de Tultitlán, una zona afectada por las intensas lluvias que provocaron acumulaciones de agua en diferentes puntos de la región central de México.
De acuerdo con los reportes preliminares, el nivel del agua habría superado el metro de altura mientras la unidad circulaba por una de las principales vías del sector. La inundación habría provocado que el vehículo quedara inmovilizado.
Según medios locales, la unidad funcionaba con gas y el ingreso del agua al sistema habría ocasionado una falla mecánica y, presuntamente, una fuga de combustible hacia el interior del vehículo.
Tres de los pasajeros no lograron salir de la unidad y murieron en el interior. Los otros tres consiguieron abandonar el transporte en medio de la emergencia e intentaron ponerse a salvo.
Sin embargo, las tres personas que lograron salir se desplomaron a pocos metros del vehículo y murieron minutos después sobre una banqueta cercana, de acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora.
Las víctimas son cuatro hombres y dos mujeres. Tras recibir el llamado de emergencia, elementos de los cuerpos de auxilio y agentes policiales se desplazaron hasta el sitio para atender la situación y asegurar el área.
Personal especializado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, mientras las autoridades comenzaron a recabar información para establecer cómo se desarrolló el incidente.