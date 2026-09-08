  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Te interesa

Banco LAFISE impulsa el financiamiento de vivienda y proyectos inmobiliarios en Expo Inmobiliaria 2026

En la segunda edición de Expo Inmobiliaria, Banco LAFISE acercó soluciones financieras a familias, desarrolladores e inversionistas, con asesoría especializada y condiciones especiales

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 14:30 -
  • Brand Studio
Banco LAFISE impulsa el financiamiento de vivienda y proyectos inmobiliarios en Expo Inmobiliaria 2026

Banco LAFISE participó en la segunda edición de Expo Inmobiliaria 2026, donde presentó alternativas de financiamiento para vivienda y proyectos inmobiliarios.

 Fotos: Yoseph Amaya
San Pedro Sula, Honduras.

Banco LAFISE participó en la Expo Inmobiliaria 2026, organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) en la ciudad de San Pedro Sula, el pasado 04 y 05 de septiembre y con ello reafirmó su compromiso de impulsar el acceso a vivienda, acompañar nuevas inversiones y contribuir al crecimiento del sector inmobiliario y de la construcción en Honduras.

Alberto Galeano, subgerente general de Banco LAFISE, durante los actos de inauguración de la expo declaró a Diario LA PRENSA, “Para nosotros es un honor ser partícipes en esta Expo Inmobiliaria 2026 y ser parte de estos actores importantes del sector inmobiliario y financiero, para buscar el desarrollo y el crecimiento del país”.

La institución presentó soluciones financieras dirigidas a familias, desarrolladores, inversionistas y empresas vinculadas con el sector inmobiliario.

La institución presentó soluciones financieras dirigidas a familias, desarrolladores, inversionistas y empresas vinculadas con el sector inmobiliario.

En un mercado que continúa generando oportunidades para familias, inversionistas y desarrolladores, LAFISE llega a esta importante plataforma empresarial con una propuesta que trasciende el financiamiento tradicional, integrando crédito hipotecario, financiamiento para proyectos de construcción, soluciones empresariales y alternativas de protección mediante seguros.

“En LAFISE creemos que financiar una vivienda significa mucho más que otorgar un crédito: es acompañar a una familia en la construcción de su patrimonio y en una de las decisiones más importantes de su vida. Queremos facilitar ese camino con soluciones competitivas, asesoría cercana y una atención ágil que responda a las necesidades de cada cliente”, expresó Galeano

Alberto Galeano, subgerente general de Banco LAFISE Honduras, destacó la participación de la institución en la segunda edición de Expo Inmobiliaria 2026.

Alberto Galeano, subgerente general de Banco LAFISE Honduras, destacó la participación de la institución en la segunda edición de Expo Inmobiliaria 2026.

Durante la Expo Inmobiliaria 2026, ejecutivos especializados de LAFISE brindaron asesoría personalizada a los visitantes y presentaron las diferentes alternativas de financiamiento de acuerdo con sus necesidades y proyectos.

Para el ejecutivo es importante señalar que Banco LAFISE ofrece un abanico de soluciones integrales para el sector vivienda, “Somos un aliado estratégico tanto para los desarrolladores, con el financiamiento de corto plazo de sus proyectos, como para los clientes y las familias que quieren adquirir o construir su vivienda”, compartió Galeano.

Banco LAFISE fortaleció su acercamiento con desarrolladores y potenciales compradores mediante asesoría especializada durante el encuentro empresarial.

Banco LAFISE fortaleció su acercamiento con desarrolladores y potenciales compradores mediante asesoría especializada durante el encuentro empresarial.

Una propuesta que acompaña toda la cadena inmobiliaria

La participación de LAFISE contempló soluciones para distintos actores del ecosistema inmobiliario. Para las familias y compradores, la institución ofrece financiamiento de vivienda, con alternativas de crédito hipotecario y acompañamiento especializado para facilitar la adquisición de vivienda propia.

Para desarrolladores, constructoras, inversionistas y empresas vinculadas al sector, LAFISE dispone de estructuras de financiamiento orientadas al desarrollo de proyectos habitacionales, comerciales y de construcción, complementadas con soluciones financieras empresariales.

Expo Inmobiliaria 2026 permitió a Banco LAFISE acercar su oferta financiera a clientes y actores de la industria de la construcción y vivienda.

Expo Inmobiliaria 2026 permitió a Banco LAFISE acercar su oferta financiera a clientes y actores de la industria de la construcción y vivienda.

En ese sentido, Kenia Cárcamo, jefe del Producto de Vivienda de Banco LAFISE comentó, “Nos hemos preparado durante varios meses para esta segunda edición de la Expo Inmobiliaria, es por ello que contamos con diferentes opciones de financiamiento para poder asesorar a los clientes y poderles dar una asesoría personalizada, facilitar todo lo que es el proceso con un buen acompañamiento y asesoría financiera”.

Asimismo, a través de su oferta de seguros, los clientes pueden acceder a esquemas de protección para propiedades, obras y patrimonio, consolidando una propuesta integral que acompaña las diferentes etapas de una inversión inmobiliaria.

“El sector inmobiliario y de la construcción tiene un efecto multiplicador muy importante en la economía: genera inversión, empleo y oportunidades para múltiples industrias. Desde LAFISE queremos ser un socio estratégico de ese crecimiento, poniendo nuestra capacidad financiera y nuestro conocimiento al servicio de proyectos que contribuyan al desarrollo de Honduras”, destacó Galeano.

Kenia Cárcamo, jefe del Producto de Vivienda de Banco LAFISE, explicó las opciones de financiamiento y asesoría disponibles para los visitantes de la expo.

Kenia Cárcamo, jefe del Producto de Vivienda de Banco LAFISE, explicó las opciones de financiamiento y asesoría disponibles para los visitantes de la expo.

LAFISE, un aliado para convertir proyectos en realidades

La Expo Inmobiliaria 2026 constituye un punto de encuentro para compradores, desarrolladores, proveedores y actores relevantes de la industria, permitiendo conocer nuevas oportunidades de inversión y tendencias del mercado.

En este escenario, LAFISE fortalece su posicionamiento como aliado financiero para el sector inmobiliario, conectando las necesidades de quienes buscan construir o adquirir su patrimonio con las de empresas que desarrollan los proyectos que continúan transformando las ciudades del país.

La participación de Banco LAFISE en Expo Inmobiliaria 2026 incluyó opciones de financiamiento en lempiras y dólares, además de condiciones especiales para los clientes.

La participación de Banco LAFISE en Expo Inmobiliaria 2026 incluyó opciones de financiamiento en lempiras y dólares, además de condiciones especiales para los clientes.

“Nosotros en LAFISE tenemos a través de la banca corporativa; un negocio 360 donde podemos también apoyar a todos aquellos inversionistas que están construyendo el tema de vivienda para poderlo trasladar al cliente final”, finalizó Cárcamo.

Con su participación en Expo Inmobiliaria 2026, Banco LAFISE continúa impulsando soluciones que contribuyen al crecimiento económico, la inversión y el bienestar de las familias hondureñas, respaldando proyectos que generan valor y desarrollo para el país. Banco LAFISE: soluciones financieras que convierten oportunidades en progreso.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias