Banco LAFISE impulsa el financiamiento de vivienda y proyectos inmobiliarios en Expo Inmobiliaria 2026

San Pedro Sula, Honduras.

Banco LAFISE participó en la Expo Inmobiliaria 2026, organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) en la ciudad de San Pedro Sula, el pasado 04 y 05 de septiembre y con ello reafirmó su compromiso de impulsar el acceso a vivienda, acompañar nuevas inversiones y contribuir al crecimiento del sector inmobiliario y de la construcción en Honduras. Alberto Galeano, subgerente general de Banco LAFISE, durante los actos de inauguración de la expo declaró a Diario LA PRENSA, “Para nosotros es un honor ser partícipes en esta Expo Inmobiliaria 2026 y ser parte de estos actores importantes del sector inmobiliario y financiero, para buscar el desarrollo y el crecimiento del país”.

En un mercado que continúa generando oportunidades para familias, inversionistas y desarrolladores, LAFISE llega a esta importante plataforma empresarial con una propuesta que trasciende el financiamiento tradicional, integrando crédito hipotecario, financiamiento para proyectos de construcción, soluciones empresariales y alternativas de protección mediante seguros. “En LAFISE creemos que financiar una vivienda significa mucho más que otorgar un crédito: es acompañar a una familia en la construcción de su patrimonio y en una de las decisiones más importantes de su vida. Queremos facilitar ese camino con soluciones competitivas, asesoría cercana y una atención ágil que responda a las necesidades de cada cliente”, expresó Galeano

Durante la Expo Inmobiliaria 2026, ejecutivos especializados de LAFISE brindaron asesoría personalizada a los visitantes y presentaron las diferentes alternativas de financiamiento de acuerdo con sus necesidades y proyectos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para el ejecutivo es importante señalar que Banco LAFISE ofrece un abanico de soluciones integrales para el sector vivienda, “Somos un aliado estratégico tanto para los desarrolladores, con el financiamiento de corto plazo de sus proyectos, como para los clientes y las familias que quieren adquirir o construir su vivienda”, compartió Galeano.

Una propuesta que acompaña toda la cadena inmobiliaria

La participación de LAFISE contempló soluciones para distintos actores del ecosistema inmobiliario. Para las familias y compradores, la institución ofrece financiamiento de vivienda, con alternativas de crédito hipotecario y acompañamiento especializado para facilitar la adquisición de vivienda propia. Para desarrolladores, constructoras, inversionistas y empresas vinculadas al sector, LAFISE dispone de estructuras de financiamiento orientadas al desarrollo de proyectos habitacionales, comerciales y de construcción, complementadas con soluciones financieras empresariales.

En ese sentido, Kenia Cárcamo, jefe del Producto de Vivienda de Banco LAFISE comentó, “Nos hemos preparado durante varios meses para esta segunda edición de la Expo Inmobiliaria, es por ello que contamos con diferentes opciones de financiamiento para poder asesorar a los clientes y poderles dar una asesoría personalizada, facilitar todo lo que es el proceso con un buen acompañamiento y asesoría financiera”. Asimismo, a través de su oferta de seguros, los clientes pueden acceder a esquemas de protección para propiedades, obras y patrimonio, consolidando una propuesta integral que acompaña las diferentes etapas de una inversión inmobiliaria. “El sector inmobiliario y de la construcción tiene un efecto multiplicador muy importante en la economía: genera inversión, empleo y oportunidades para múltiples industrias. Desde LAFISE queremos ser un socio estratégico de ese crecimiento, poniendo nuestra capacidad financiera y nuestro conocimiento al servicio de proyectos que contribuyan al desarrollo de Honduras”, destacó Galeano.

LAFISE, un aliado para convertir proyectos en realidades

La Expo Inmobiliaria 2026 constituye un punto de encuentro para compradores, desarrolladores, proveedores y actores relevantes de la industria, permitiendo conocer nuevas oportunidades de inversión y tendencias del mercado. En este escenario, LAFISE fortalece su posicionamiento como aliado financiero para el sector inmobiliario, conectando las necesidades de quienes buscan construir o adquirir su patrimonio con las de empresas que desarrollan los proyectos que continúan transformando las ciudades del país.