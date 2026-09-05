Skytek Honduras: San Pedro Sula será sede de Expo Solutions 2026

San Pedro Sula, Honduras.

Con el propósito de impulsar una transformación tecnológica en el área de seguridad residencial y empresarial en el país, Skytek Honduras realizará la segunda edición de Expo Solutions 2026, el 26 de septiembre en el Hotel Hyatt Place, en San Pedro Sula. Este espacio reunirá en un solo lugar a empresas, marcas líderes del mercado y profesionales del sector, quienes tendrán la oportunidad de conocer lo último en tecnología, con espacios de networking y conferencias. El gerente de mercadeo de Grupo GyS informó que el evento es organizado en el marco de la celebración de los 15 años de la empresa Skytek. “Este año tiene un significado especial para nosotros porque coincide con la celebración de los 15 años de Skytek, por lo que buscamos que sea una experiencia memorable tanto para nuestros clientes como para nuestros aliados”, expresó.

El ejecutivo indicó que la primera edición de Expo Solutions confirmó el interés de parte de integradores, técnicos y empresas en contar con espacios donde puedan conocer nuevas tecnologías directamente, conversar con especialistas y compartir experiencias con otros profesionales del sector. Para esta nueva edición, enfatizó que se ha trabajado en fortalecer el contenido, las demostraciones, las conferencias y la participación de marcas, “buscando ofrecer una experiencia más completa para el visitante”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Nuestra expectativa es seguir posicionando Expo Solutions como un punto de encuentro para la industria tecnológica y de seguridad en Honduras, reuniendo en un mismo espacio a fabricantes, integradores, técnicos, empresas y tomadores de decisión”, subrayó.

¿Qué ofrece Expo Solutions 2026?

Expo Solutions 2026 abre espacios para que los profesionales e interesados en conocer sobre el tema de seguridad conozcan las nuevas tecnologías, aprendan en las conferencias y establezcan una red de contactos con los líderes del sector. Innovación tecnológica: Durante el evento, se mostrarán las últimas tendencias y soluciones de vanguardia en áreas como seguridad corporativa, infraestructura IT y conectividad. Networking estratégico: Las personas podrán conectar cara a cara con directores de tecnología, líderes empresariales, proveedores y expertos locales e internacionales para generar alianzas comerciales y nuevos negocios. Conferencias y experiencias en vivo: Se contará con un entorno de aprendizaje dinámico donde los asistentes podrán experimentar de primera mano el funcionamiento de las nuevas herramientas tecnológicas para potenciar el rendimiento de sus empresas. Informó que las conferencias serán impartidas por 10 conferencistas, quienes presentarán soluciones relacionadas con videovigilancia, Inteligencia Artificial, redes y conectividad, control de acceso, biometría, infraestructura, automatización, audio, comunicaciones y tecnología para empresas y hogares. El gerente de mercadeo indicó que el objetivo es que los asistentes no solamente conozcan los productos, sino que “puedan ver demostraciones, conversar directamente con especialistas y entiendan cómo aplicar estas tecnologías en situaciones reales”.

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Expo Solutions 2026 es respaldada por diferentes marcas y fabricantes aliados de Skytek, entre ellas: HIKVISION, EZVIZ, RUIJIE, ZKTECO, FANVIL, GRANDSTREAM, YONUSA, HAGROY, LINKBASIC y SKYLINK. Skytek destacó que Expo Solutions 2026 cuenta con el respaldo y la participación de distintas marcas aliadas y fabricantes del sector tecnológico, quienes estarán presentes con exhibiciones, demostraciones y especialistas para compartir sus soluciones con los asistentes.

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