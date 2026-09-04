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Descubre la nueva Kia Seltos 2027 y despierta al protagonista que llevas dentro

Corporación Jaar y Kia Honduras presentaron la nueva Kia Seltos 2027, una SUV de segunda generación que llega al mercado hondureño con diseño renovado, mayor espacio, tecnología superior, avanzados sistemas de seguridad y una motorización turbo diésel que combina eficiencia y desempeño

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 12:00 -
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Descubre la nueva Kia Seltos 2027 y despierta al protagonista que llevas dentro

La nueva Kia Seltos 2027 fue presentada oficialmente en Honduras por Corporación Jaar y Kia Honduras, destacando por su renovado diseño, tecnología superior, mayor espacio interior y motorización turbo diésel.

 Foto: Marvin Salgado
San Pedro Sula, Honduras

La noche del lanzamiento, Corporación Jaar, distribuidor exclusivo de la marca Kia en Honduras, convirtió la presentación de la nueva Kia Seltos 2027 en mucho más que un evento: fue una experiencia inmersiva pensada para que cada invitado se encontrara, cara a cara, con el protagonista que lleva dentro. Entre diferentes ambientes, tecnología, luces y momentos diseñados para emocionar, los asistentes descubrieron en la nueva SUV el punto de partida perfecto para tomar el volante hacia sus propios destinos y logros.

Corporación Jaar convirtió el lanzamiento de la Kia Seltos 2027 en una experiencia inmersiva que permitió a los invitados conocer de cerca las innovaciones incorporadas en la segunda generación de esta SUV.

Corporación Jaar convirtió el lanzamiento de la Kia Seltos 2027 en una experiencia inmersiva que permitió a los invitados conocer de cerca las innovaciones incorporadas en la segunda generación de esta SUV.

 (Foto: Marvin Salgado)

Diseño renovado y elegante

Frente a su predecesora, la nueva Kia Seltos 2027, en su segunda generación, cuenta con una avanzada evolución en todo sentido, con un diseño innovador, más grande y nuevas soluciones tecnológicas. Visualmente, su carrocería es más imponente y futurista, con mayor espacio y comodidad: Con 4.4 metros de largo, una cabina para cinco pasajeros y una capacidad de baúl de 483 litros.

La Kia Seltos 2027 luce una imagen más moderna e imponente, con parrilla frontal de barras verticales bajo la filosofía Tiger Nose, sistema de iluminación LED Star Map y elegantes rines de 18 pulgadas.

La Kia Seltos 2027 luce una imagen más moderna e imponente, con parrilla frontal de barras verticales bajo la filosofía Tiger Nose, sistema de iluminación LED Star Map y elegantes rines de 18 pulgadas.

 (Foto: Marvin Salgado)

Se destaca también la renovada parrilla frontal de diseño en barras verticales bajo la filosofía (Tiger Nose), resaltando su innovador y completo sistema de iluminación LED (Star Map) en su parte delantera y trasera. También destacan las manijas ocultas y rines de lujo de 18 pulgadas que le dan un toque de elegancia y tecnología superior al renovado diseño.

El interior de la nueva Kia Seltos 2027 apuesta por una experiencia más digital y confortable, incorporando pantalla de 10.25 pulgadas, clúster integrado, iluminación ambiental LED y acabados de apariencia moderna.

El interior de la nueva Kia Seltos 2027 apuesta por una experiencia más digital y confortable, incorporando pantalla de 10.25 pulgadas, clúster integrado, iluminación ambiental LED y acabados de apariencia moderna.

 (Foto: Marvin Salgado)

En su interior, la nueva Kia Seltos 2027 experimenta un cambio radical para ofrecer una experiencia más digitalizada. Cuenta con un tablero horizontal que mejora la visibilidad gracias a su amplio panel digital, timón semicircular y acabados que combinan detalles metalizados con iluminación ambiental LED, para un aspecto más lujoso y moderno.

La parte trasera de la nueva Kia Seltos 2027 destaca por su diseño moderno y sofisticado, acompañado de iluminación LED Star Map que refuerza su estilo tecnológico y una presencia más imponente en carretera.

La parte trasera de la nueva Kia Seltos 2027 destaca por su diseño moderno y sofisticado, acompañado de iluminación LED Star Map que refuerza su estilo tecnológico y una presencia más imponente en carretera.

 (Foto: Marvin Salgado)

El equipamiento también incluye pantalla digital de 10.25" con clúster integrado, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico, rejillas de aire traseras, tapicería de cuero con asientos delanteros climatizados, asientos traseros plegables, espejos retrovisores plegables, sensores de luz y lluvia, botón de encendido, llave Smart Key, entre otros.

Ejecutivos de Kia Honduras y Corporación Jaar durante la presentación oficial de la nueva Kia Seltos 2027, una SUV que llega al país con renovado diseño, tecnología superior, eficiencia y seguridad.

Ejecutivos de Kia Honduras y Corporación Jaar durante la presentación oficial de la nueva Kia Seltos 2027, una SUV que llega al país con renovado diseño, tecnología superior, eficiencia y seguridad.

(Foto: Marvin Salgado)

Eficiencia y desempeño

La nueva Kia Seltos 2027 se distingue como la única SUV con motorización turbo diésel en su segmento en el país, que ofrece una combinación de potencia y eficiencia pensada para el uso diario y los viajes largos. El vehículo cuenta con tres modos de manejo (Normal, Eco y Sport) que permiten adaptar la conducción a diferentes tipos de terreno y necesidades, entregando a sus usuarios ahorro de combustible y un desempeño más dinámico.

Atrévete a descubrir la Kia Seltos 2027 y redefine tu experiencia al volante.

Atrévete a descubrir la Kia Seltos 2027 y redefine tu experiencia al volante.

 (Foto: Marvin Salgado)

Seguridad que protege e inspira

En materia de seguridad, incorpora frenos de discos en las cuatro ruedas con sistema ABS y seis bolsas de aire, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, freno de parqueo eléctrico con AutoHold, monitor de presión de llantas, cámara de reversa y sensores de parqueo traseros.

El equipo de Kia Honduras y Corporación Jaar celebró la llegada de la nueva Kia Seltos 2027, reafirmando su compromiso de ofrecer al mercado hondureño vehículos que integran diseño, tecnología, eficiencia y seguridad.

El equipo de Kia Honduras y Corporación Jaar celebró la llegada de la nueva Kia Seltos 2027, reafirmando su compromiso de ofrecer al mercado hondureño vehículos que integran diseño, tecnología, eficiencia y seguridad.

 (Foto: Marvin Salgado)

"La nueva Seltos representa un salto importante para nuestra marca en Honduras, hoy estamos introduciendo al mercado hondureño la nueva Kia Seltos 2027, un vehículo que sin duda llega a fortalecer nuestra oferta comercial en el segmento SUV, respaldado por el servicio y la garantía de Kia Honduras y Corporación Jaar, empresa con más de 35 años ofreciendo las mejores opciones al mercado hondureño". Expresó Mario Acosta, Director Nacional de Ventas de Kia Honduras y Corporación Jaar, quien resaltó tres razones clave para elegirla:

Diseño renovado e innovador, tecnología superior y más espacio para su comodidad.

Mario Acosta, Director Nacional de Ventas de Kia Honduras y Corporación Jaar, destacó que la nueva Seltos 2027 fortalece la oferta de la marca en el segmento SUV con diseño, eficiencia, tecnología y seguridad.

Mario Acosta, Director Nacional de Ventas de Kia Honduras y Corporación Jaar, destacó que la nueva Seltos 2027 fortalece la oferta de la marca en el segmento SUV con diseño, eficiencia, tecnología y seguridad.

 (Foto: Marvin Salgado)

• Única opción con motor turbo diésel en su segmento en Honduras, con mayor eficiencia y desempeño para el uso diario y los viajes largos.

• Seguridad de clase mundial, con un completo set de sistemas de protección que garantizan la confianza de manejo al volante para todos sus ocupantes.

Martha Ruiz, Gerente de Mercadeo de Kia Honduras y Corporación Jaar, presentó la nueva Kia Seltos 2027 como una opción para quienes buscan un vehículo que acompañe sus metas, proyectos y nuevas experiencias.

Martha Ruiz, Gerente de Mercadeo de Kia Honduras y Corporación Jaar, presentó la nueva Kia Seltos 2027 como una opción para quienes buscan un vehículo que acompañe sus metas, proyectos y nuevas experiencias.

 (Foto: Marvin Salgado)

Por su parte, Martha Ruiz, Gerente de Mercadeo de Kia Honduras y Corporación Jaar, señaló: "La nueva Kia Seltos 2027 es la mejor elección para quienes buscan cumplir sus sueños, metas y propósitos: un vehículo diseñado para despertar al protagonista que cada hondureño lleva dentro".

También añadió: "Con la nueva Kia Seltos 2027 no se trata solo de conducir un vehículo, sino del momento en el que el usuario se coloca al volante para escribir nuevas historias en las que él es el protagonista". Invitando a todos a conocerla, probarla y elegirla.

Clientes, aliados e invitados compartieron una velada especial junto a Kia Honduras y Corporación Jaar, en el marco de la llegada al país de la nueva Kia Seltos 2027.

Clientes, aliados e invitados compartieron una velada especial junto a Kia Honduras y Corporación Jaar, en el marco de la llegada al país de la nueva Kia Seltos 2027.

 (Foto: Marvin Salgado)

La nueva Kia Seltos 2027 ya está disponible en todas las agencias de Corporación Jaar y Kia Honduras en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba.

El lanzamiento de la Kia Seltos 2027 se convirtió en una experiencia inmersiva, con diferentes ambientes, tecnología y momentos diseñados para conectar a los asistentes con el concepto de convertirse en protagonistas de sus propios destinos.

El lanzamiento de la Kia Seltos 2027 se convirtió en una experiencia inmersiva, con diferentes ambientes, tecnología y momentos diseñados para conectar a los asistentes con el concepto de convertirse en protagonistas de sus propios destinos.

 (Foto: Marvin Salgado)

Para conocer más sobre la nueva Kia Seltos 2027, visita nuestras redes sociales @kiahonduras y @corporacionjaar (Instagram, Facebook y TikTok ) o visita seltos.kiahonduras.com

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