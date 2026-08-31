Ana Clemencia Bueso, gerente general de Laboratorio Bueso Arias, reconocida como Líder de Alta Confianza en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Ana Clemencia Bueso, gerente general de Laboratorio Bueso Arias, fue reconocida como Líder de Alta Confianza en Honduras durante la Cumbre Regional Confianza 2026, celebrada este 27 de agosto en San Pedro Sula en la Cámara de Comercio Industrias de Cortés. El reconocimiento forma parte de los resultados de “El Valor de la Confianza 2026”, estudio desarrollado por Revista Estrategia & Negocios, Datos Group y Pizzolante, que analiza la confianza que generan líderes, empresas, marcas e instituciones en Honduras y Centroamérica. En su cuarta edición, la investigación amplió su alcance a más de 5,900 participantes y profundizó en dimensiones relacionadas con la confianza, la reputación, la transparencia y la integridad. La distinción fue entregada a Ana Clemencia Bueso junto a otros destacados líderes empresariales de Honduras, durante la jornada de la Cumbre Regional Confianza 2026, Capítulo Honduras, un espacio que reunió a empresarios, presidentes ejecutivos, especialistas y altos directivos para reflexionar sobre el papel de la confianza como un activo estratégico para las organizaciones y para el desarrollo de la región.

Un reconocimiento al liderazgo y a una trayectoria de confianza

El reconocimiento Líder de Alta Confianza forma parte de una iniciativa regional que busca identificar a los referentes empresariales que han logrado construir relaciones de credibilidad y confianza con sus diferentes audiencias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con Estrategia & Negocios, los reconocimientos se derivan de los resultados del estudio regional y distinguen a quienes mantienen niveles superiores de confianza en los mercados donde desarrollan su actividad. Por ello, la distinción va más allá de la notoriedad o el reconocimiento público: busca identificar aquellos liderazgos que han logrado generar una relación sólida y consistente con sus públicos. La investigación “El Valor de la Confianza” estudia la confianza desde diferentes dimensiones, a través de un modelo que contempla cinco tipos: confianza afectiva, cognitiva, conductual, social y tecnológica. Esta metodología permite comprender no solamente en quiénes confían las personas, sino también los atributos que contribuyen a generar y sostener esa confianza. Para Ana Clemencia Bueso, este reconocimiento representa una distinción que trasciende el ámbito personal y se vincula con una historia empresarial construida durante décadas. “Recibo este reconocimiento con mucha gratitud y, sobre todo, con un profundo sentido de responsabilidad. La confianza no se construye de un día para otro; se construye con cada decisión, con cada persona y con cada acción que realizamos”, expresó Ana Clemencia Bueso. La gerente general destacó que recibir esta distinción también representa a todas las personas que forman parte de Laboratorio Bueso Arias y que, desde sus diferentes responsabilidades, contribuyen diariamente a mantener la confianza de pacientes, médicos, empresas, aliados y comunidades.

76 años construyendo confianza