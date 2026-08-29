Claro anuncia inversión de US$150 millones para fortalecer la conectividad en Honduras

Conectar a Honduras es invertir en su futuro. Bajo esta visión, Oscar Peña, presidente de Claro Centroamérica, y Froylán Ayón, director País de Claro Honduras, sostuvieron una reunión con el presidente de la República, Nasry Asfura, para conversar sobre inversión, conectividad, generación de empleo y nuevas oportunidades para acelerar la transformación digital del país.
Durante el encuentro, Claro compartió los avances en la expansión y modernización de su infraestructura tecnológica y reafirmó su compromiso de impulsar el crecimiento de Honduras, acercando los beneficios de la conectividad a más personas, hogares, empresas y comunidades.
El próximo año, Claro invertirá 150 millones de dólares en Honduras. Esta inversión estará orientada a conectar más hogares con fibra óptica, ampliar la cobertura, extender los servicios avanzados de ciberseguridad e incrementar el portafolio de soluciones para empresas.
Claro durante 5 años consecutivos ha sido reconocida como la red móvil más rápida de Honduras, ofreciendo a sus clientes una mejor experiencia de conectividad y responder a la creciente demanda de servicios digitales en el país.
“Creemos en Honduras, en su gente y en su potencial. Claro tiene una visión de largo plazo en el país, y nuestro compromiso es seguir invirtiendo, innovando y desarrollando infraestructura para conectar a más personas, hogares y empresas, haciendo posible un mundo mejor”, expresó Froylán Ayón, director País de Claro Honduras.
Esta visión se refleja en una estrategia permanente de inversión e innovación, orientada a responder a las crecientes necesidades de conectividad de las personas, los hogares, las empresas y las comunidades.
Durante la reunión, se destacó el ambiente favorable de inversión que actualmente existe en el país, lo cual incentiva el crecimiento económico, la innovación, la generación de empleo y la reducción de la brecha digital.
Acerca de América Móvil
América Móvil es el proveedor líder de servicios integrados de telecomunicaciones en América Latina. A través del desarrollo de una plataforma integrada de telecomunicaciones de clase mundial, la compañía ofrece a sus clientes un amplio portafolio de servicios de valor agregado y soluciones avanzadas de comunicación en 23 países de América y Europa.
Al cierre de junio de 2026, América Móvil contaba con 414.5 millones de accesos totales, incluyendo 334.3 millones de suscriptores móviles y 80.1 millones de unidades generadoras de ingresos de línea fija (RGUs). Conozca más en www.americamovil.com