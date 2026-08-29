Claro anuncia inversión de US$150 millones para fortalecer la conectividad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Conectar a Honduras es invertir en su futuro. Bajo esta visión, Oscar Peña, presidente de Claro Centroamérica, y Froylán Ayón, director País de Claro Honduras, sostuvieron una reunión con el presidente de la República, Nasry Asfura, para conversar sobre inversión, conectividad, generación de empleo y nuevas oportunidades para acelerar la transformación digital del país.

Durante el encuentro, Claro compartió los avances en la expansión y modernización de su infraestructura tecnológica y reafirmó su compromiso de impulsar el crecimiento de Honduras, acercando los beneficios de la conectividad a más personas, hogares, empresas y comunidades.

El próximo año, Claro invertirá 150 millones de dólares en Honduras. Esta inversión estará orientada a conectar más hogares con fibra óptica, ampliar la cobertura, extender los servicios avanzados de ciberseguridad e incrementar el portafolio de soluciones para empresas.

Claro durante 5 años consecutivos ha sido reconocida como la red móvil más rápida de Honduras, ofreciendo a sus clientes una mejor experiencia de conectividad y responder a la creciente demanda de servicios digitales en el país.

“Creemos en Honduras, en su gente y en su potencial. Claro tiene una visión de largo plazo en el país, y nuestro compromiso es seguir invirtiendo, innovando y desarrollando infraestructura para conectar a más personas, hogares y empresas, haciendo posible un mundo mejor”, expresó Froylán Ayón, director País de Claro Honduras.

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Esta visión se refleja en una estrategia permanente de inversión e innovación, orientada a responder a las crecientes necesidades de conectividad de las personas, los hogares, las empresas y las comunidades.

Durante la reunión, se destacó el ambiente favorable de inversión que actualmente existe en el país, lo cual incentiva el crecimiento económico, la innovación, la generación de empleo y la reducción de la brecha digital.