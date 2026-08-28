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BCIE destaca oportunidades de inversión para Honduras

El BCIE analizó las perspectivas económicas de Honduras, sus prioridades de desarrollo y las oportunidades de inversión para los próximos años.

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 08:30 -
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BCIE destaca oportunidades de inversión para Honduras

Representantes del BCIE y del Gobierno de Honduras presentes en el encuentro “Una historia compartida y un futuro en construcción” realizado en Tegucigalpa.
Tegucigalpa, Honduras.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó el encuentro “Una historia compartida y un futuro en construcción”, un espacio de diálogo en el que se abordaron las perspectivas económicas de Honduras, las prioridades de desarrollo del país y las oportunidades de inversión para los próximos años.

El encuentro contó con la participación de Emilio Hernández, secretario de Estado en el Despacho de Finanzas y gobernador titular por Honduras ante el BCIE; Tulio del Cid, director por Honduras ante el BCIE; así como secretarios y viceministros de Estado, directores y funcionarios del BCIE, representantes del cuerpo diplomático, del sector financiero y empresarial, cámaras empresariales y aliados estratégicos.

Durante la jornada se analizaron las perspectivas de la economía hondureña frente al contexto macroeconómico mundial y las áreas prioritarias para el desarrollo del país, entre ellas la infraestructura estratégica, la conectividad, la seguridad hídrica y energética, así como la generación de condiciones favorables para la inversión.

Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE.

Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE.

La relación entre Honduras y el BCIE se sustenta en una trayectoria de 66 años, durante los cuales el Banco ha aprobado 731 operaciones por más de $9,000 millones (L241,200 millones), con desembolsos que superan los $6,000 millones (L160,800 millones), contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

Actualmente, el BCIE mantiene en Honduras una cartera activa superior a $1,700 millones (L45,610 millones), que incluye iniciativas como el Programa de Carreteras Resilientes, el Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria, la represa El Tablón, la Recuperación Ambiental del Lago de Yojoa, la Presa Multipropósito Quiebra Montes, el Libramiento Anillo Periférico–Carretera CA-5 Sur y el Libramiento de El Progreso. Estas iniciativas están orientadas a fortalecer la infraestructura, la conectividad, la seguridad hídrica y el acceso a servicios esenciales.

Emilio Hernández, secretario de Estado en el Despacho de Finanzas y gobernador titular por Honduras ante el BCIE.

Emilio Hernández, secretario de Estado en el Despacho de Finanzas y gobernador titular por Honduras ante el BCIE.

Asimismo, se compartieron los avances alcanzados en el fortalecimiento financiero del BCIE, entre ellos el Noveno Incremento General de Capital, que elevó su capital autorizado de $7,000 millones a $10,000 millones, y las recientes mejoras en sus calificaciones crediticias internacionales. El BCIE alcanzó una calificación de Aa2 por Moody’s y de AA+ por S&P Global Ratings y Japan Credit Rating Agency.

Según lo expuesto en el encuentro, estos resultados amplían la capacidad de la institución para canalizar recursos hacia iniciativas de alto impacto en sus países miembros.

Tulio del Cid, director por Honduras ante el BCIE.

Tulio del Cid, director por Honduras ante el BCIE.

A través de este encuentro, el BCIE reafirma su compromiso de continuar trabajando junto a Honduras para acompañar sus prioridades de desarrollo y contribuir al crecimiento económico, la generación de oportunidades y una mejor calidad de vida para los hondureños.

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