BCIE destaca oportunidades de inversión para Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó el encuentro “Una historia compartida y un futuro en construcción”, un espacio de diálogo en el que se abordaron las perspectivas económicas de Honduras, las prioridades de desarrollo del país y las oportunidades de inversión para los próximos años.

El encuentro contó con la participación de Emilio Hernández, secretario de Estado en el Despacho de Finanzas y gobernador titular por Honduras ante el BCIE; Tulio del Cid, director por Honduras ante el BCIE; así como secretarios y viceministros de Estado, directores y funcionarios del BCIE, representantes del cuerpo diplomático, del sector financiero y empresarial, cámaras empresariales y aliados estratégicos.

Durante la jornada se analizaron las perspectivas de la economía hondureña frente al contexto macroeconómico mundial y las áreas prioritarias para el desarrollo del país, entre ellas la infraestructura estratégica, la conectividad, la seguridad hídrica y energética, así como la generación de condiciones favorables para la inversión.