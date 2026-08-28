Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton presenta exclusivos bungalows frente al mar

MICHES, República Dominicana.

Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, el resort todo incluido premium ubicado frente a las prístinas costas de Playa Esmeralda, redefine los viajes elevados en el Caribe con el lanzamiento de su exclusiva colección de bungalows frente al mar. Estos refugios privados frente a la playa han sido diseñados para viajeros que buscan privacidad, servicio personalizado y una elegancia inmersiva y a medida en uno de los destinos más vírgenes de la República Dominicana. Limitados a solo 16 unidades frente al océano, los bungalows representan el nivel más íntimo y exclusivo dentro de las experiencias premium del resort. Más que simples habitaciones, cada uno ha sido concebido como un santuario privado frente al mar donde el espacio, el servicio y el entorno se integran de manera natural para crear una estancia definida por la comodidad, la atención anticipada y una sofisticación serena. Disponibles en configuraciones Studio Suite y Suite de Dos Habitaciones, cada bungalow ofrece impresionantes vistas al océano, amplias áreas interiores y exteriores, piscinas privadas tipo plunge pool, bañeras de inmersión de gran tamaño, interiores inspirados en la isla y acceso directo a la apartada costa de arena dorada de Playa Esmeralda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“El viajero sofisticado de hoy busca privacidad sin renunciar al confort; experiencias profundamente personales, intuitivas y conectadas con el destino”, comentó Manuela Fahringer, Gerente General de Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton. “Nuestros bungalows fueron diseñados precisamente para ofrecer eso: un refugio privado frente al mar donde los huéspedes puedan disfrutar de un servicio elevado, momentos significativos y el ritmo natural de Miches en un entorno verdaderamente exclusivo”. Cada estancia en un bungalow incluye todos los privilegios de Club Azure, brindando acceso a amenidades exclusivas, espacios privados y experiencias cuidadosamente seleccionadas en todo el resort. Entre los beneficios adicionales se encuentran check-in y check-out privados, servicio de mayordomo dedicado, acceso al concierge de Club Azure, servicio nocturno de cobertura, Wi-Fi premium, amenidades mejoradas y acceso a experiencias y espacios exclusivos dentro del resort. Los huéspedes que reserven directamente a través del sitio web del resort también disfrutarán de traslados VIP de ida y vuelta gratuitos entre el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y el resort, garantizando una experiencia de llegada y salida sin contratiempos.

En el centro de esta experiencia elevada se encuentra The Royal Palm, un lounge exclusivo reservado para huéspedes de Club Azure y de los bungalows. Con vistas privilegiadas a Playa Esmeralda, este refugio privado ofrece acceso a una piscina infinita en la azotea solo para adultos y un jacuzzi, creando un entorno ideal para la relajación durante todo el día. La experiencia se complementa con dos conceptos de bar diferenciados: The Royal Palm Poolside Bar, un espacio en la azotea que sirve cócteles artesanales acompañados de vistas panorámicas al océano, y Caicu, un íntimo bar de coctelería ubicado dentro del lounge. Los huéspedes de los bungalows también disfrutan de acceso exclusivo a Jagua, el restaurante privado del resort, donde se sirven menús inspirados en el océano y mariscos frescos en un ambiente exuberante inspirado en la selva. Entre otros privilegios se incluyen acceso a Carey, el swim-up de Club Azure, y Hidden Locker, el exclusivo speakeasy del resort especializado en cócteles premium. Además, los huéspedes pueden disfrutar de servicio a la habitación disponible las 24 horas desde la comodidad y privacidad de su bungalow frente al mar. El bienestar está cuidadosamente integrado en la experiencia de los bungalows mediante un masaje relajante gratuito de 50 minutos por adulto por estancia, acceso al circuito de hidroterapia, ofertas especiales en Acana Spa & Wellness y rituales sensoriales diseñados para promover la calma y la restauración.

Los detalles personalizados, desde amenidades nocturnas seleccionadas hasta opciones de aromaterapia inspiradas en el Caribe, transforman cada estancia en una experiencia de retiro completamente inmersiva. Más allá de los bungalows, los huéspedes pueden disfrutar de toda la programación cultural característica del resort, inspirada en las tradiciones dominicanas y el legado taíno. Las experiencias incluyen degustaciones de ron, talleres de chocolate orgánico, presentaciones folclóricas, talleres artesanales, ceremonias inspiradas en la cultura taína, yoga frente al mar y clases culinarias que celebran los auténticos sabores dominicanos y la artesanía local. Desde su apertura, Zemi Miches ha redefinido la experiencia todo incluido con nuevas propuestas inmersivas para todas las generaciones, incluyendo la inauguración del Palmchat Teens Club, atracciones de alta energía como escape rooms, laser tag y mini boliche, programación infantil inspirada en la cultura taína en Coki Cove, el debut del Acana Spa & Wellness de 16,000 pies cuadrados basado en tradiciones ancestrales dominicanas de sanación, el speakeasy Hidden Locker, cuatro toboganes acuáticos multigeneracionales y una creciente oferta de talleres culturales, experiencias de bienestar, deportes acuáticos y entretenimiento familiar diseñados para combinar elegancia elevada con una auténtica conexión dominicana. Para más información o realizar una reserva, visite Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton.

Acerca de Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton

Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton es un resort frente al mar con 496 habitaciones ubicado en Playa Esmeralda, Miches, República Dominicana. Inspirado en la herencia taína de la isla, el resort combina hospitalidad todo incluido de alto nivel con experiencias culturales inmersivas, gastronomía de clase mundial, programas de bienestar y amenidades para toda la familia. Forma parte de Curio Collection by Hilton, un portafolio global de hoteles únicos y extraordinarios. Situado aproximadamente a 90 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Zemi Miches cuenta con 496 habitaciones, suites y bungalows; 17 restaurantes, bares y lounges; múltiples piscinas; experiencias de bienestar inmersivas; programación familiar; y más de 800 metros de playa frente a Playa Esmeralda. Como el primer resort todo incluido de Curio Collection by Hilton en la República Dominicana, la propiedad presenta una combinación distintiva de refinamiento, autenticidad cultural y hospitalidad de lujo en uno de los destinos emergentes más espectaculares del Caribe. Para más información o reservas, visite Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton.

Acerca de Curio Collection by Hilton