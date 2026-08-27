Espresso Americano compra tercer lote consecutivo de Taza de Excelencia Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Hay compras que no se miden solo en quintales ni en puntaje de taza. Así lo dejó ver la entrega oficial realizada en las instalaciones del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), donde representantes de la institución, junto al productor Richard Javier Fernández Domínguez y su familia, entregaron a Espresso Americano el lote adquirido en la Subasta Electrónica de Taza de Excelencia Honduras 2026, con el que la empresa da continuidad, por tercer año consecutivo, a una apuesta que ya se ha convertido en parte de su identidad.

Un vínculo que va más allá del café

El lote adquirido este año corresponde a un café de la variedad Parainema, cultivado por Fernández Domínguez en Finca Etel, ubicada en Santa Bárbara, a 1,500 metros sobre el nivel del mar, y reconocido entre los cafés ganadores de esta edición de Taza de Excelencia. Detrás de ese café hay una historia familiar que, según explicó Eduardo Kafati, presidente ejecutivo de Espresso Americano, conectó de forma directa con la propia historia familiar de la empresa. "Para nosotros, lejos de solo ser un lote y un café con un puntaje, es una familia, una familia de mucha tradición cafetalera, como toda la mayoría de las familias en nuestro país, y muy similar a la nuestra, más de 9 décadas dedicadas al rubro del café. Entonces, aparte, lejos de comprar un lote, un puntaje, compramos también una historia que nos une, y seguiremos apoyando a pequeños productores como lo estamos haciendo esta mañana", expresó Kafati durante la entrega.

Esa coincidencia entre dos legados familiares como el de Fernández Domínguez y el de la propia empresa, con más de 90 años vinculada al café es, según Kafati, lo que convierte a esta compra en algo distinto a una simple transacción comercial. Richard es un joven productor que, como muchos en las zonas cafetaleras del país, aprendió el oficio de generación en generación, heredando no solo la tierra, sino también el conocimiento y la pasión por el cultivo.

Casi dos décadas respaldando Taza de Excelencia

El compromiso de Espresso Americano con esta subasta no es reciente. Según detalló Kafati, la empresa participa apoyando y comprando lotes de Taza de Excelencia desde el año 2007, lo que convierte a esta compra en la continuación de una relación de largo plazo con el certamen que reconoce a los mejores cafés del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Estamos apoyando la Taza de Excelencia y comprando lotes Taza de Excelencia desde el año 2007. Entonces creemos que es un apoyo al pequeño productor de café, es un apoyo a levantar la imagen de nuestro país. Un café que no tiene nada que envidiarle a ningún café del mundo. Tenemos buen café trabajado por buenos hondureños que merecen todo nuestro apoyo como sector privado y merecen todo el apoyo del gobierno para que este rubro nos siga enalteciendo como país y que nos siga dejando como primer productor de Centroamérica en café ", afirmó el presidente ejecutivo. Con esta nueva adquisición, ya son cuatro los productores hondureños respaldados por Espresso Americano a través de este mecanismo, que consiste en comprar directamente los lotes ganadores del certamen para darles visibilidad comercial y reconocer económicamente la calidad de su trabajo.

El impacto económico detrás de cada taza

Para el productor, participar y ganar en Taza de Excelencia representa una diferencia concreta en sus ingresos. De acuerdo con lo explicado durante el evento, quien logra colocar su café dentro de este certamen recibe un precio por encima del valor internacional del grano, lo que se traduce en un beneficio directo para la economía familiar de quienes cultivan la tierra. Ese beneficio, sin embargo, no se limita al productor. Espresso Americano, como empresa hondureña con presencia en más de 40 ciudades del país y más de 300 tiendas, sostiene actualmente a 3,500 colaboradores entre sus operaciones comerciales y sus fincas, una cifra que refleja el peso que tiene el sector cafetalero dentro de la generación de empleo formal en Honduras. "Al final es bienestar para cada comunidad, para cada ciudad que nos ubicamos", se destacó durante la actividad, subrayando que cada compra de este tipo termina impactando de forma directa en las economías locales donde la empresa tiene presencia. El nuevo lote adquirido será tostado y empacado en el país como parte de FINCA, la línea de cafés de edición limitada de Espresso Americano, un formato que la empresa ha utilizado en los últimos años para acercar al consumidor cafés sobresalientes, sin perder de vista el origen y la historia que hay detrás de cada cosecha.

Un compromiso que se repite cada año

La estrategia de Espresso Americano de mantener este tipo de compras de manera consecutiva responde a una visión particular sobre el papel que debe jugar una empresa de origen dentro de su propia cadena de valor: que el beneficio generado por el café no salga del país, sino que se multiplique dentro de las mismas comunidades cafetaleras que lo producen. Cada nueva adquisición dentro de la Taza de Excelencia se convierte, así, en una oportunidad para visibilizar regiones cafetaleras que muchas veces permanecen fuera del radar del consumidor final, además de fortalecer el vínculo entre quienes cultivan el café y quienes lo disfrutan taza a taza.