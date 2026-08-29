Sicarios persiguieron a Jeremías hasta ultimarlo en Juticalpa

La víctima fue identificada como Jeremías López Hernández, quien, de acuerdo con la información preliminar, se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando comenzó a ser perseguido.

Juticalpa, Olancho. Una persecución terminó en tragedia este viernes en el barrio Buenos Aires de Juticalpa, Olancho, d onde un joven de 27 años perdió la vida tras ser atacado por sujetos que posteriormente huyeron del lugar.

Durante la persecución, los individuos habrían alcanzado al joven y le dispararon, provocándole heridas que terminaron causándole la muerte en el lugar.

Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron de la zona, dejando al joven tendido junto a la motocicleta.

Personas que se encontraban en el sector alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido, por lo que agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el barrio Buenos Aires para acordonar la escena.

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Los uniformados iniciaron las primeras diligencias con el objetivo de recopilar información que permita establecer cómo ocurrió el ataque y determinar las circunstancias que rodearon la persecución.

Asimismo, las autoridades trabajan en la identificación y localización de los sujetos que habrían participado en el crimen.

Hasta el momento no se ha establecido el móvil del ataque, por lo que las investigaciones continuarán para esclarecer las causas que habrían provocado el hecho violento. Las autoridades esperan obtener nuevos elementos mediante las pesquisas realizadas en la escena.