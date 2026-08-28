Grupo Financiero Atlántida recibe el sello Triple Confianza

Tegucigalpa, Honduras.

Grupo Financiero Atlántida fue distinguido con el reconocimiento “Triple Confianza Honduras” en el marco de la Cumbre Empresarial Regional Confianza 2026, la iniciativa que este año evaluó y reconoció a las empresas, marcas, líderes empresariales e instituciones de más alta confianza de Centroamérica, con base en los resultados de la cuarta edición del estudio “El Valor de la Confianza”, que superó los 5,900 votantes en toda la región. La iniciativa, organizada por la revista Estrategia & Negocios (E&N) en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, se desarrolló este año en dos jornadas complementarias: una regional, celebrada el 25 de agosto en Ciudad de Guatemala, y una nacional, realizada el 27 de agosto en San Pedro Sula, Honduras, dedicada específicamente a los resultados del mercado hondureño. La distinción reconoce tres dimensiones: la solidez de la empresa, la credibilidad de la marca y la capacidad del liderazgo. En la categoría de liderazgo, el reconocimiento puso en relieve la trayectoria del banquero hondureño Guillermo Bueso, presidente de Grupo Financiero Atlántida. Su figura se vincula a una etapa de expansión que ha proyectado capacidades empresariales hondureñas hacia nuevos mercados, sin desprenderse de la identidad y del conocimiento acumulado en su país.

“En Grupo Financiero Atlántida la confianza se demuestra mediante 113 años de presencia, acompañamiento al sector productivo, respuesta en coyunturas difíciles y capacidad de adaptación”, señaló Manuel Dávila, vicepresidente ejecutivo, quien recibió el reconocimiento “Triple Confianza Honduras”, distinción que consolida a Atlántida como Empresa, Marca y Líder de Alta Confianza en el país. Dávila participó en una entrevista en vivo durante la Cumbre, en donde conversó sobre los orígenes del Banco Atlántida y cómo mantiene su liderazgo más de un siglo después. Dávila recordó una imagen que se remonta al primer año de fundación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En 1914, un incendio destruyó la oficina bancaria en La Ceiba, construida entonces de madera. Entre los restos permaneció intacta la bóveda, con los valores que resguardaba. El episodio comenzó a instalar tempranamente una asociación que acompaña al banco en la actualidad: seguridad, permanencia y confianza.

Capítulo Honduras: la Cumbre llegó a San Pedro Sula

El jueves 27 de agosto, la iniciativa llegó a San Pedro Sula con el Capítulo Honduras de Confianza 2026, un evento dedicado a profundizar en los resultados del mercado hondureño y a reconocer a sus principales referentes empresariales. El cierre de la agenda contempló el Panel de Alta Confianza Honduras, que reunió a Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas; Ángelo Casco Bruni, gerente general de Molino Harinero Sula; y Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Grupo Financiero Atlántida, quien representó a la institución en esta conversación sobre liderazgo y confianza empresarial en Honduras. “Ser catalogados entre las marcas de Alta Confianza en Honduras nos llena de orgullo, pero sobre todo de responsabilidad y es convertirla, todos los días, en oportunidades para las personas, fortaleza para las empresas y desarrollo para la región”, afirmó Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación.

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