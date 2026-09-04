Hotel Quinta Real y Tigo Business: una alianza que impulsa la experiencia hotelera en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

En una industria donde la experiencia del cliente depende cada vez más de la conectividad, la tecnología se ha convertido en un elemento tan esencial como la comodidad de una habitación o la calidad de un servicio. Para Hotel Quinta Real y sus hoteles asociados en La Ceiba, Atlántida mantenerse conectados las 24 horas del día es una necesidad operativa que impacta directamente en la satisfacción de sus huéspedes. La historia del grupo hotelero inició como un emprendimiento familiar ligado al comercio. Con el paso de los años, sus propietarios apostaron por el sector hotelero, ampliando progresivamente su presencia hasta conformar una red integrada por Hotel La Quinta, Gran Hotel París, Hotel Ceiba y Hotel Quinta Real, considerado el establecimiento insignia del grupo.

Actualmente, las cuatro propiedades generan alrededor de 200 empleos y atienden distintos segmentos de mercado, ofreciendo opciones de hospedaje adaptadas a diversas necesidades y presupuestos. Ubicado frente al Mar Caribe, en La Ceiba, Hotel Quinta Real cuenta con 84 habitaciones, restaurantes, bares, áreas verdes y salones para eventos con capacidad de hasta 700 personas, convirtiéndose en un punto de encuentro para el turismo de ocio, corporativo y de convenciones. Sin embargo, el crecimiento también trajo nuevos desafíos.

Conectividad, el nuevo estándar de la experiencia hotelera

La digitalización de los procesos hoteleros elevó la necesidad de contar con servicios tecnológicos confiables. Reservaciones, sistemas administrativos, atención al cliente, eventos corporativos, seguridad y monitoreo en las instalaciones a través de cámaras conectadas a la red de manera ininterrumpida, transmisiones en vivo y comunicaciones internas dependen hoy de una infraestructura robusta y permanente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ​​​​​​Según Daniel Amaya, gerente de Reservaciones de Hotel Quinta Real, la operación hotelera moderna requiere una conectividad estable para garantizar la continuidad del negocio.

“Ahora todo funciona a través de internet. Nosotros trabajamos con sistemas que requieren estar conectados permanentemente y nuestros huéspedes también necesitan una conexión rápida y confiable para sus actividades personales y laborales”, expresó. Antes de implementar las soluciones de Tigo Business, la empresa enfrentaba dificultades relacionadas con tiempos de respuesta prolongados y limitaciones en el soporte técnico. La necesidad de contar con una atención más ágil y una solución integral llevó al grupo a evaluar nuevas alternativas tecnológicas.

Fue entonces cuando Tigo Business presentó una propuesta que integraba internet mediante SD-WAN, telefonía fija, telefonía móvil y televisión por cable para los cuatro establecimientos.

Actualmente, Hotel Quinta Real dispone de una infraestructura que incluye internet empresarial, lo que representa diferentes puntos de acceso distribuidos entre habitaciones y áreas comunes, además de líneas telefónicas fijas y múltiples líneas móviles para personal operativo y ejecutivo. A esto se suma una cobertura que permite a huéspedes y visitantes mantenerse conectados desde cualquier espacio del hotel, ya sea durante reuniones de negocios, eventos corporativos o actividades recreativas. “No tenemos problemas en lo absoluto. Cuando surge alguna situación, contamos con soporte técnico 24/7. Se realiza la llamada, se genera un ticket y recibimos atención inmediata. Eso nos permite mantener la operación funcionando sin interrupciones”, afirmó Amaya.

La conectividad también representa una ventaja competitiva para el grupo hotelero, máximo cuando la ocupación alcanza niveles elevados y cientos de dispositivos se conectan simultáneamente a la red. Es importante señalar que, la infraestructura tecnológica también permite al hotel desarrollar nuevas experiencias para sus visitantes. De cara a la transmisión de los diferentes eventos deportivos Hotel Quinta Real proyecta aprovechar las capacidades de conectividad y entretenimiento que ofrece Tigo Business para convertir sus instalaciones en un punto de encuentro para los aficionados al fútbol.

La apuesta por seguir innovando

Cabe señalar que, tras más de seis años utilizando los servicios de Tigo Business, la valoración de la experiencia es positiva. Además de la estabilidad de la red, la empresa destaca el acompañamiento permanente, la capacidad de respuesta y las herramientas de gestión que facilitan el control de facturación y la administración de múltiples servicios desde una misma plataforma. La relación también ha permitido resolver desafíos operativos específicos y adaptar las soluciones a las necesidades cambiantes del negocio.

“Definitivamente ha sido un antes y un después. Tigo Business siempre está buscando cómo solucionar nuestros requerimientos y eso se traduce en clientes satisfechos y una operación más eficiente”, señaló Amaya.