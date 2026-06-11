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Shopineoh: La novedosa experiencia digital donde "Tu compra impulsa sueños"

Con más de 5,000 tiendas virtuales y 30,000 productos y servicios disponibles, Shopineoh.com surge como una plataforma gratuita para impulsar el comercio digital y el emprendimiento en Honduras

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 15:50 -
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Shopineoh: La novedosa experiencia digital donde Tu compra impulsa sueños

Fundación Terra da un paso hacia la transformación digital del ecosistema emprendedor hondureño con el lanzamiento de Shopineoh.com.

 Fotos: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

Con el propósito de fortalecer el ecosistema emprendedor del país y promover la digitalización de los negocios hondureños, se anuncia el lanzamiento oficial de Shopineoh.com, la plataforma digital gratuita diseñada para conectar emprendedores y compradores en todo Honduras.

Fundación Terra Te Impulsa evoluciona y se reinventa para dar paso a la innovadora iniciativa digital que marcará una nueva etapa en la transformación del ecosistema comercial y emprendedor en Honduras.

La nueva plataforma Shopineoh.com busca fortalecer a los emprendedores hondureños.

La nueva plataforma Shopineoh.com busca fortalecer a los emprendedores hondureños.

Shopineoh.com representa una evolución hacia una experiencia creativa, accesible e innovadora, reuniendo en un solo espacio más de 5,000 tiendas virtuales y más de 30,000 productos y servicios disponibles para comercialización en línea.

Contribuyendo al desarrollo de la economía local

Los compradores podrán descubrir productos hondureños en un solo clic, apoyar negocios locales y acceder a una plataforma disponible las 24 horas del día. Además de encontrar variedad de productos, servicios y promociones. Cada compra se convierte en una oportunidad para impulsar sueños, fortalecer familias y apoyar el crecimiento de pequeños empresarios que contribuyen al desarrollo de la economía nacional.

Comprar y apoyar el talento nacional ahora será más sencillo.

Comprar y apoyar el talento nacional ahora será más sencillo.

"Shopineoh.com una nueva etapa de innovación y oportunidades para miles de emprendedores y compradores hondureños. Si buscan de todo para comprar y a emprendedores quieren apoyar, lo nacional siempre es mejor", manifestó Gabriela Vega, coordinadora de Emprendimiento y Empleabilidad de Fundación Terra.

"Comprar en Shopineoh.com será más que una compra; será una oportunidad para impulsar nuestras historias, nuestros sueños y ayudar a crecer nuestros negocios", manifestó Alessia López, de Print Spot.

Shopineoh.com reúne en un solo espacio a más de 5,000 emprendedores y comercios hondureños.

Shopineoh.com reúne en un solo espacio a más de 5,000 emprendedores y comercios hondureños.

Durante los últimos seis años, el programa ha trabajado en el fortalecimiento del emprendimiento en Honduras, brindando acceso gratuito a capacitaciones, certificaciones internacionales, formalización empresarial, capital semilla, espacios de visibilidad y herramientas digitales para potenciar los negocios.

Con esta transformación, Shopineoh busca ofrecer una experiencia más amigable y dinámica para todos, permitiendo acceder fácilmente a promociones, descuentos y productos de temporada desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Fundación Terra promoviendo el crecimiento económico a través de la digitalización.

Fundación Terra promoviendo el crecimiento económico a través de la digitalización.

Descubre una nueva forma de comprar, apoyar y transformar historias del emprendedor hondureño. ¡Tu compra impulsa sueños, se parte de Shopineoh.com!

Tras seis años de trabajo impulsando el emprendimiento en Honduras, Fundación Terra presenta Shopineoh.com.

Tras seis años de trabajo impulsando el emprendimiento en Honduras, Fundación Terra presenta Shopineoh.com.

Sobre Fundación Terra:

Fundación Terra es una Organización no Gubernamental de desarrollo con amplia trayectoria en implementación de programas y proyectos en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
​​​​​​​Su accionar social se concentra en objetivos que buscan mejorar la calidad de vida, el bienestar socioeconómico y el medioambiente de nuestras comunidades mediante 4 ejes de acción: educación de calidad, Infraestructura social, emprendimiento y ambiente.

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brand.studio@go.com.hn

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