Comunidades que llegan lejos: Fundación Ficohsa fortalece el desarrollo de San Esteban, Olancho

San Esteban, Olancho.

En San Esteban, Olancho, donde la educación representa una de las herramientas más poderosas para transformar el futuro de las familias, Fundación Ficohsa inauguró su centro educativo número 148, una iniciativa que forma parte de una visión más amplia: impulsar comunidades que llegan lejos a través de oportunidades sostenibles para la niñez, las familias y los emprendedores de la región.

Ubicado en la aldea de Conquire, su impacto trasciende las aulas. La incorporación de este centro al programa Educando Nuestro Futuro garantiza acompañamiento permanente mediante merienda escolar, mantenimiento de infraestructura, dotación de libros y útiles escolares, mobiliario, capacitación docente y programas complementarios de educación social y financiera, inglés y tecnología.

La inauguración del centro Educativo número 148 se suma a una trayectoria de más de dos décadas de trabajo de Fundación Ficohsa en favor de la educación. En Olancho, la organización mantiene presencia desde 2006 y actualmente apoya cinco centros prebásicos y uno básico, beneficiado directamente a más de 4,800 niños y jóvenes y más de 24,000 personas de forma indirecta, en diferentes comunidades del departamento.