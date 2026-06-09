UNO y Pronto entregan primer vehículo y realizan segundo sorteo de promoción mundialista

San Pedro Sula, Honduras.

Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto realizaron oficialmente el segundo sorteo de la promoción “UNO te une a la fiesta del fútbol”, donde los clientes participantes tuvieron la oportunidad de ganar un Nissan Kicks, uno de los premios principales de esta campaña que continúa generando entusiasmo y alta participación a nivel nacional. La actividad se llevó a cabo en la Estación de Servicio UNO Bulevar del Este, en San Pedro Sula, y reunió a clientes, invitados especiales y medios de comunicación para vivir la emoción de un nuevo sorteo de la promoción.

Durante el evento se realizó el segundo sorteo de “UNO te une a la fiesta del fútbol”, resultando ganador de un Nissan Kicks, Bryan Salvador Mejía Álvarez, quien participó realizando sus consumos en UNO Bulevar Morazán, en la ciudad de San Pedro Sula, y fue seleccionado de manera aleatoria entre miles de participantes que realizaron sus consumos en Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto, cumpliendo con las dinámicas establecidas dentro de la promoción. Asimismo, se realizó la entrega oficial del primer vehículo sorteado dentro de la promoción, un Nissan Magnite Advance, a Dennis Johan Orellana Ruiz, quien resultó ganador en el primer sorteo realizado el pasado 25 de mayo tras participar a través de sus consumos registrados en la aplicación UNO Plus.

El primer ganador

"Me siento muy agradecido con Gasolinera UNO por esta oportunidad y por hacer realidad un premio tan especial. Uno siempre participa con la ilusión de ganar, pero nunca imagina que ese momento llegará. Recibir este vehículo representa una enorme alegría para mí y para mi familia. Agradezco a UNO por premiar la fidelidad de sus clientes y por hacer posibles experiencias como esta", expresó Dennis Johan Orellana Ruiz durante la entrega de su vehículo.

Experiencias memorables

La promoción, que inició el pasado 12 de mayo y estará vigente hasta el 19 de julio de 2026, ha generado una alta participación de clientes a nivel nacional a través de UNO Plus, la aplicación oficial de beneficios de UNO, donde los usuarios acumulan goles con sus consumos y participan automáticamente en los diferentes sorteos y premios instantáneos de la campaña.

"Nos llena de satisfacción continuar premiando la preferencia de nuestros clientes y compartir momentos tan especiales como la entrega de nuestro primer vehículo y la realización de este segundo sorteo. Con UNO Plus buscamos ofrecer beneficios reales y experiencias memorables para quienes nos eligen cada día", expresó Eduardo Idiáquez, coordinador de Mercadeo de UNO Honduras.

Próximos sorteos

“UNO te une a la fiesta del fútbol” continuará desarrollándose durante las próximas semanas con más sorteos, premios instantáneos y experiencias especiales para los clientes de UNO y Pronto. Entre los premios principales que aún faltan por entregarse se incluyen:

• 2 Nissan Frontier Pro-4X

• 1 Nissan Kicks

• 1 Nissan Magnite Advance

• Premios instantáneos como televisores, hieleras y asadores Los próximos sorteos de la promoción “UNO te une a la fiesta del fútbol” se realizarán en las siguientes fechas: • Tercer Sorteo: 16 de junio de 2026

• Cuarto Sorteo: 26 de junio de 2026

• Quinto Sorteo: 7 de julio de 2026

• Sexto Sorteo: 24 de julio de 2026 Además, los clientes que acumulen la mayor cantidad de goles podrán participar en una fiesta exclusiva de cierre el próximo 19 de julio, donde también se realizarán sorteos especiales como: • 1 año de combustible gratis

• Un viaje todo incluido para dos personas para disfrutar del Clásico Español entre Real Madrid y FC Barcelona

Cómo participar