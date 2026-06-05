Grupo Flores impulsa el emprendimiento familiar a través de la tercera edición del Bazar “Creciendo Juntos”

San Pedro Sula, Honduras.

Como parte de su compromiso con el desarrollo integral de su talento humano, Grupo Flores llevó a cabo la tercera edición del Bazar de Emprendedores “Creciendo Juntos”, una iniciativa orientada a impulsar el emprendimiento, promover espacios de crecimiento y fortalecer las capacidades empresariales de sus colaboradores y sus familias. La actividad se desarrolló este 5 de junio de manera simultánea en Tegucigalpa y San Pedro Sula, reuniendo a más de 60 emprendedores, quienes presentaron una amplia variedad de productos que reflejaron creatividad, innovación y dedicación.

Óscar Canales, coordinador de Responsabilidad Social y Empresarial de Grupo Flores, durante la jornada de emprendimientos declaró, "El Bazar Creciendo Juntos tiene como objetivo empoderar a los colaboradores y sus familias que tienen emprendimientos para así mejorar la economía del hogar, demostrando de esta forma que no solo nos preocupamos por su crecimiento profesional, sino también por su crecimiento personal”.

Iniciativa integral

En esta edición, el bazar evolucionó hacia una experiencia más integral mediante la incorporación de capacitaciones en línea; un ciclo de cuatro sesiones virtuales diseñadas para brindar herramientas prácticas y conocimientos claves en áreas como marca personal, finanzas, estructura de costos y estrategias de ventas, contribuyendo así al fortalecimiento de las habilidades empresariales de los participantes. Asimismo, esta iniciativa contó con la participación de colaboradores que decidieron integrarse no solo como emprendedores, sino también como facilitadores de los espacios formativos, reafirmando el valor del conocimiento compartido y el trabajo colaborativo dentro de la organización.

“En Grupo Flores creemos que el verdadero crecimiento ocurre cuando generamos oportunidades para que nuestros colaboradores desarrollen su máximo potencial. Este bazar, junto a su componente formativo, representa una apuesta por el aprendizaje continuo, el fortalecimiento de habilidades y la generación de bienestar para ellos y sus familias”, expresó Canales.

Todas las sesiones formativas se desarrollaron en modalidad virtual a través de Microsoft Teams, facilitando la participación y el acceso de colaboradores desde distintas ubicaciones. Con iniciativas como “Creciendo Juntos”, Grupo Flores reafirma su visión de ser una empresa socialmente responsable que impulsa el desarrollo profesional, personal y económico de su gente.

El ejecutivo además agregó, "Este tipo de acciones pertenece al programa Ruta 360, el cual está enfocado en el bienestar integral de nuestros colaboradores, no solo en la parte laboral, sino también en la económica y familiar".