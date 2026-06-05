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Grupo Flores impulsa el emprendimiento familiar a través de la tercera edición del Bazar “Creciendo Juntos”

La iniciativa se desarrolla como parte de Ruta 360; una estrategia que conecta emprendimiento, familia, educación y bienestar en una jornada de oportunidades

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 14:17 -
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Grupo Flores impulsa el emprendimiento familiar a través de la tercera edición del Bazar “Creciendo Juntos”

Colaboradores y familiares participaron en la tercera edición del Bazar de Emprendedores “Creciendo Juntos”, una iniciativa impulsada por Grupo Flores para promover el desarrollo económico y personal.

 Fotos: Moisés Valenzuela
San Pedro Sula, Honduras.

Como parte de su compromiso con el desarrollo integral de su talento humano, Grupo Flores llevó a cabo la tercera edición del Bazar de Emprendedores “Creciendo Juntos”, una iniciativa orientada a impulsar el emprendimiento, promover espacios de crecimiento y fortalecer las capacidades empresariales de sus colaboradores y sus familias.

La actividad se desarrolló este 5 de junio de manera simultánea en Tegucigalpa y San Pedro Sula, reuniendo a más de 60 emprendedores, quienes presentaron una amplia variedad de productos que reflejaron creatividad, innovación y dedicación.

Más de 60 emprendedores presentaron sus productos durante la jornada realizada simultáneamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Más de 60 emprendedores presentaron sus productos durante la jornada realizada simultáneamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Óscar Canales, coordinador de Responsabilidad Social y Empresarial de Grupo Flores, durante la jornada de emprendimientos declaró, "El Bazar Creciendo Juntos tiene como objetivo empoderar a los colaboradores y sus familias que tienen emprendimientos para así mejorar la economía del hogar, demostrando de esta forma que no solo nos preocupamos por su crecimiento profesional, sino también por su crecimiento personal”.

Óscar Canales, coordinador de Responsabilidad Social y Empresarial de Grupo Flores.

Óscar Canales, coordinador de Responsabilidad Social y Empresarial de Grupo Flores.

Iniciativa integral

En esta edición, el bazar evolucionó hacia una experiencia más integral mediante la incorporación de capacitaciones en línea; un ciclo de cuatro sesiones virtuales diseñadas para brindar herramientas prácticas y conocimientos claves en áreas como marca personal, finanzas, estructura de costos y estrategias de ventas, contribuyendo así al fortalecimiento de las habilidades empresariales de los participantes.

Asimismo, esta iniciativa contó con la participación de colaboradores que decidieron integrarse no solo como emprendedores, sino también como facilitadores de los espacios formativos, reafirmando el valor del conocimiento compartido y el trabajo colaborativo dentro de la organización.

El bazar reunió una amplia variedad de emprendimientos liderados por colaboradores y sus familias, destacando creatividad, innovación y esfuerzo.

El bazar reunió una amplia variedad de emprendimientos liderados por colaboradores y sus familias, destacando creatividad, innovación y esfuerzo.

“En Grupo Flores creemos que el verdadero crecimiento ocurre cuando generamos oportunidades para que nuestros colaboradores desarrollen su máximo potencial. Este bazar, junto a su componente formativo, representa una apuesta por el aprendizaje continuo, el fortalecimiento de habilidades y la generación de bienestar para ellos y sus familias”, expresó Canales.

Grupo Flores continúa impulsando acciones que fortalecen el emprendimiento, la educación y el bienestar de sus colaboradores y sus familias.

Grupo Flores continúa impulsando acciones que fortalecen el emprendimiento, la educación y el bienestar de sus colaboradores y sus familias.

Todas las sesiones formativas se desarrollaron en modalidad virtual a través de Microsoft Teams, facilitando la participación y el acceso de colaboradores desde distintas ubicaciones. Con iniciativas como “Creciendo Juntos”, Grupo Flores reafirma su visión de ser una empresa socialmente responsable que impulsa el desarrollo profesional, personal y económico de su gente.

La actividad forma parte de Ruta 360, una estrategia de Grupo Flores orientada al bienestar integral de sus colaboradores.

La actividad forma parte de Ruta 360, una estrategia de Grupo Flores orientada al bienestar integral de sus colaboradores.

El ejecutivo además agregó, "Este tipo de acciones pertenece al programa Ruta 360, el cual está enfocado en el bienestar integral de nuestros colaboradores, no solo en la parte laboral, sino también en la económica y familiar".

La iniciativa busca generar oportunidades de crecimiento para los colaboradores, fortaleciendo además la economía de sus hogares.

La iniciativa busca generar oportunidades de crecimiento para los colaboradores, fortaleciendo además la economía de sus hogares.

Más que un bazar, este espacio se consolida como una plataforma de aprendizaje, colaboración y crecimiento colectivo.
Grupo Flores continúa promoviendo acciones que fortalecen la cultura organizacional, celebran el talento interno y generan oportunidades sostenibles para sus colaboradores y sus familias.

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