Banco Atlántida premiará a más de 150 clientes, entregando más de L5 millones en premios

Tegucigalpa, Honduras.

Reafirmando su compromiso de impulsar la cultura del ahorro y reconocer la confianza de sus clientes, Banco Atlántida presentó su nueva promoción de ahorros “Premiamos tu Esfuerzo”, una iniciativa que busca impulsar y apoyar las metas de sus clientes mediante la entrega de más de L5,000,000 en premios, beneficiando a 150 ganadores a nivel nacional. El lanzamiento se realizó en el Salón Cultural de Plaza Bancatlan en Tegucigalpa, con la participación de ejecutivos de la institución, invitados especiales y medios de comunicación, quienes conocieron los detalles de esta gran promoción que busca incentivar el ahorro y premiar el esfuerzo diario de las familias hondureñas, emprendedores y empresarios del país.

Bajo el concepto “Premiamos tu esfuerzo”, la promoción reconoce el valor del esfuerzo que miles de hondureños realizan cada día para construir un mejor futuro para sus familias y negocios promoción. Como reconocimiento a ese compromiso, Banco Atlántida premiará a sus clientes con oportunidades de ganar premios en efectivo de hasta L100,000. La promoción está dirigida a clientes con Cuentas de Ahorro personales, Cuentas de Ahorro Pyme y Cuentas de Ahorro Atlántida Kids, permitiendo que más hondureños tengan la oportunidad de participar y ganar.

Durante el evento, el licenciado José Abraham Guillén, Vicepresidente Adjunto de Finanzas destacó la importancia del ahorro para el bienestar financiero de los hondureños y agradeció la confianza que los clientes han depositado en la institución a lo largo de los años: "Nos sentimos orgullosos de ser el banco número uno en depósitos en Honduras, una posición que hemos mantenido durante los últimos años gracias a la confianza de más de 1.6 millones de clientes, reafirmando que somos la institución financiera en la que los hondureños confían sus ahorros. Este liderazgo nos inspira a continuar desarrollando iniciativas como la promoción 'Premiamos tu Esfuerzo', que generan valor para nuestros clientes y los acompañan en el logro de sus metas financieras".