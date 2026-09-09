Barcelona vs Feyenoord, EN VIVO, Champions League

Barcelona, España.

La Champions, el sueño incumplido del FC Barcelona desde hace once años, vuelve a presentarse como el gran objetivo del curso para el equipo de Hansi Flick y también para su estrella Lamine Yamal, que a sus diecinueve años, solo le queda por levantar 'La orejona', un camino que se abre este miércoles ante el Feyenoord de Países Bajos.

Los azulgrana llegan al partido en su mejor momento. Líderes de LaLiga con 17 goles en cuatro partidos, todos resueltos con victorias claras, y con una máquina engrasada que recuerda al mejor Barcelona de siempre, aquel que en el banquillo vivía Pep Guardiola y el diez lo llevaba Leo Messi.

Pero la Champions le ha demostrado tozudamente al Barcelona su exigencia. No es importante el cómo sino el qué y llegar al momento determinante del curso europeo sin una roja, sin un lesión y sin dudas.