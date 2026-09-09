Barcelona vs Feyenoord, EN VIVO, Champions League

La Champions, el sueño incumplido del FC Barcelona desde hace once años, vuelve a presentarse como el gran objetivo del curso para el equipo de Hansi Flick y también para su estrella Lamine Yamal, que a sus diecinueve años, solo le queda por levantar 'La orejona', un camino que se abre este miércoles ante el Feyenoord de Países Bajos.
Los azulgrana llegan al partido en su mejor momento. Líderes de LaLiga con 17 goles en cuatro partidos, todos resueltos con victorias claras, y con una máquina engrasada que recuerda al mejor Barcelona de siempre, aquel que en el banquillo vivía Pep Guardiola y el diez lo llevaba Leo Messi.
Pero la Champions le ha demostrado tozudamente al Barcelona su exigencia. No es importante el cómo sino el qué y llegar al momento determinante del curso europeo sin una roja, sin un lesión y sin dudas.
Para el estreno ante el Feyenoord, Flick no podrá contar con Eric Garcia, expulsado en el último partido del curso pasado, y suspendido. Tampoco con los lesionados Frenkie de Jong ni Roony Bardghji, que ni siquiera ha sido inscrito para la competición por una lesión de larga duración.
Los neerlandeses llegan a Barcelona con dos viejos conocidos: Gio van Bronckhorst y Mika Mármol. Van Bronckhorst, exjugador del Barça, ha sustituido a Robin van Persie en el banquillos, mientras que el defensa Mármol se formó en La Masia. El Feyenoord es un visitante amable. No ha ganado en sus últimos once desplazamientos europeos y ha perdido en los nueve últimos.
Sus principales estrellas son el joven centrocampista neerlandés Luciano Valente y el extremo argelino Anis Hadj Moussa, que estuvo a punto de abandonar el equipo de Rotterdam con destino a la Liga saudí, un traspaso por 40 millones que finalmente se frustró. Así que Moussa podría ser el gran refuerzo de los holandeses en el Spotify Camp Nou.
ALINEACIONES TITULARES:
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine, Olmo, Raphinha y Adeyemi.
Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Mármol; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Hadaj Moussa, Ferri y J. López.
HORARIO Y DÓNDE VERLO
El duelo Barcelona vs Feyenoord de este miércoles 9 de septiembre comenzará a las 10:45AM, hora de Honduras. El partido se podrá ver por la señal de ESPN y Disney Plus.