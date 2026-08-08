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Mercado: Hansi Flick rompe el silencio y confirma quién se va del Barcelona

El cuadro culé comienza a concretar movimientos importantes en su plantilla mientras trabaja en la planificación de un nuevo curso cargado de objetivos

  • Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 18:39 -
  • Agencia EFE
Mercado: Hansi Flick rompe el silencio y confirma quién se va del Barcelona

Flick explicó los motivos detrás de esta decisión y dejó claro que el futbolista no formará parte del proyecto de la próxima campaña

 Foto Facebook Barcelona.
Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha calificado este sábado como "una pena" la salida del defensa uruguayo Ronald Araujo, que jugará la próxima temporada cedido en el Liverpool, y ha lamentado no haberlo podido incluir "como quería" en el equipo.

"Ronald es un gran chico, un fantástico jugador y un gran capitán. Nuestro estilo es un poco diferente (al suyo), pero es un jugador muy veloz y fuerte, bastante bueno con la pelota. Es una pena, no pudimos incluirlo como quería. En el pasado sucedieron cosas que le afectaron y quería hacer algo nuevo", ha comentado el técnico alemán.

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Flick ha admitido que vio "muy feliz" a Araujo cuando se despidió de él durante la mañana de este sábado y ha señalado que el Liverpool es "un gran club" en el que desea "lo mejor" al zaguero porque "se lo merece".

El técnico alemán ha comparecido ante los medios de comunicación en el Bluenergy Stadum de Udine (Italia), donde el Barcelona ganó al Nottingham Forest (0-1) y perdió ante el Udinese (1-0) en un triangular amistoso, y ha evitado pronunciarse sobre la necesidad de fichar un central ante la marcha de Araujo.

"Hay mucho ruido alrededor con muchos jugadores. Sabemos lo que queremos y siempre hablamos de mejorar el equipo, pero tenemos calma porque hay mucha calidad en la plantilla", ha señalado.

El defensor uruguayo Ronald Araújo formará parte del Liverpool.

El defensor uruguayo Ronald Araújo formará parte del Liverpool.

 (Foto FC Barcelona Facebook.)

Flick tampoco ha se ha posicionado sobre la situación de Ferran Torres, decidido a fichar por el PSG este verano. "Me centro en el equipo. Respeto las decisiones de los jugadores. No sé nada en este momento, no tengo información", ha respondido.

Sobre Roony Bardghji y Marc Casadó, que no fueron convocados para que se centren en acelerar su salida del club, el entrenador ha contestado que la situación "no es fácil", pero "hay que tomar decisiones", y él les ha trasladado personalmente la visión del club, aconsejándoles buscar un nuevo destino.

Por último, tras el debut de Raphinha en la pretemporada, Flick ha afirmado que el brasileño es "el jugador más importante" del equipo por el "dinamismo y la intensidad que aporta al juego", además de tratarse de uno de los capitanes.

"Lo necesito al cien por cien comprometido con los objetivo del equipo", ha subrayado Flick.

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Agencia EFE
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