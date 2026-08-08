Mercado: Hansi Flick rompe el silencio y confirma quién se va del Barcelona

Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha calificado este sábado como "una pena" la salida del defensa uruguayo Ronald Araujo, que jugará la próxima temporada cedido en el Liverpool, y ha lamentado no haberlo podido incluir "como quería" en el equipo. "Ronald es un gran chico, un fantástico jugador y un gran capitán. Nuestro estilo es un poco diferente (al suyo), pero es un jugador muy veloz y fuerte, bastante bueno con la pelota. Es una pena, no pudimos incluirlo como quería. En el pasado sucedieron cosas que le afectaron y quería hacer algo nuevo", ha comentado el técnico alemán.

Flick ha admitido que vio "muy feliz" a Araujo cuando se despidió de él durante la mañana de este sábado y ha señalado que el Liverpool es "un gran club" en el que desea "lo mejor" al zaguero porque "se lo merece". El técnico alemán ha comparecido ante los medios de comunicación en el Bluenergy Stadum de Udine (Italia), donde el Barcelona ganó al Nottingham Forest (0-1) y perdió ante el Udinese (1-0) en un triangular amistoso, y ha evitado pronunciarse sobre la necesidad de fichar un central ante la marcha de Araujo. "Hay mucho ruido alrededor con muchos jugadores. Sabemos lo que queremos y siempre hablamos de mejorar el equipo, pero tenemos calma porque hay mucha calidad en la plantilla", ha señalado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse