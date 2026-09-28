Un título universitario de Estados Unidos, ahora al alcance de más hondureños

San Pedro Sula, Honduras.

Obtener un título universitario de pregrado o posgrado de una institución con acreditación en Estados Unidos ya no implica necesariamente trasladarse y vivir en ese país. UTH Florida University ofrece esa posibilidad 100% en línea y en español, con flexibilidad de horarios y accesibilidad económica para estudiantes de distintos países. En entrevista con Diario La PRENSA, el máster Ronald Lacayo, director ejecutivo y CEO de UTH Florida University, destaca que esta propuesta fue concebida especialmente para quienes buscan avanzar profesionalmente sin dejar de lado sus responsabilidades.

Una universidad sin fronteras

La historia de UTH Florida University comenzó en 2014 y tomó forma institucional con la obtención de su licencia estatal en 2015. Ese mismo año inició clases con 20 estudiantes y seis programas académicos. Desde entonces, la institución ha desarrollado un modelo universitario completamente en línea y en español, dirigido principalmente a estudiantes que necesitan compatibilizar sus estudios con el trabajo y otras responsabilidades. “La universidad se creó con la visión de don Roger Danilo Valladares de apoyar al inmigrante que estaba en Estados Unidos”, señala Lacayo al explicar el origen del proyecto. La apuesta fue desarrollar una universidad que no dependiera de un campus físico tradicional y que pudiera responder a las condiciones reales de una población estudiantil internacional.

Actualmente, la universidad cuenta con una población estudiantil de más de 1,800 estudiantes en el área académica y más de 500 alumnos adicionales en sus programas de inglés. Su comunidad también trasciende las fronteras estadounidenses: ya que cuenta con estudiantes en diferentes estados de ese país, además de Latinoamérica y otros lugares del mundo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para la máxima autoridad académica, esa diversidad constituye uno de los elementos que enriquecen la experiencia universitaria. La interacción entre personas de diferentes países permite que el estudiante no solamente reciba contenidos académicos, sino que también conozca otras perspectivas y formas de abordar los desafíos profesionales.

“La modalidad se estructura mediante períodos académicos asincrónicos de ocho semanas, con actividades, tareas y participación en foros dentro de cada ciclo. Este sistema permite que el estudiante organice su tiempo de acuerdo con sus responsabilidades”, declaró el CEO.

Respaldo

La posibilidad de estudiar desde cualquier lugar está acompañada por un marco institucional que permite verificar la condición de UTH Florida University como institución de educación superior autorizada en Florida. De manera adicional, la universidad está acreditada por la Distance Education Accrediting Commission (DEAC), organización reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos y por el Council for Higher Education Accreditation (CHEA).

Requisitos

La propuesta académica de UTH Florida se desarrolla en español, con el propósito de facilitar el acceso a estudiantes hispanohablantes. Para ingresar a una licenciatura se requiere acreditar la educación secundaria, mientras que los programas de posgrado exigen estudios universitarios previos, certificado de calificaciones, currículum, entrevista y examen de español, según Lacayo. La oferta incluye programas de licenciatura y maestría en áreas como Administración de Empresas, Recursos Humanos, Mercadeo, Negocios y Finanzas, y se encuentra en proceso de expansión.

Flexibilidad real

Una licenciatura puede completarse en aproximadamente 40 meses y una maestría en alrededor de 14 meses, de acuerdo con la carga académica y los requisitos establecidos. “El objetivo es que la universidad se adapte al ritmo de vida del estudiante y no al contrario. Es por ello que UTH Florida University la podemos definir en tres palabras: flexibilidad, calidad y costo”, explica Lacayo.