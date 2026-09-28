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Estas regiones de Honduras serán afectadas por las lluvias este lunes

Los mayores acumulados de agua afectarán principalmente a las regiones del suroccidente, el sur y diversos sectores de la zona central del país

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 06:30 -
  • Redacción La Prensa
Estas regiones de Honduras serán afectadas por las lluvias este lunes

Copeco pide a la población tomar las precauciones necesarias ante la presencia de lluvias y actividad eléctrica.

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este lunes se prevé un incremento en la nubosidad, acompañado de precipitaciones y descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el informe meteorológico oficial, estas condiciones climáticas serán originadas por la presencia de una vaguada en altura en combinación con la convergencia de viento y humedad procedentes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.

Las autoridades detallaron que se registrarán lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada y de carácter disperso. No obstante, se anticipa que los mayores acumulados de agua afectarán principalmente a las regiones del suroccidente, el sur y diversos sectores de la zona central del país.

Respecto a las condiciones marítimas, el reporte señala que las olas en el litoral caribeño oscilarán entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca se mantendrán entre 2 y 4 pies. Asimismo, la jornada estará marcada por la fase de luna llena.

Copeco pide a la población tomar las precauciones necesarias ante la presencia de lluvias, actividad eléctrica y posibles inundaciones en las zonas donde se pronostican los mayores acumulados de lluvia.

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