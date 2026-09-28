Estas regiones de Honduras serán afectadas por las lluvias este lunes

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este lunes se prevé un incremento en la nubosidad, acompañado de precipitaciones y descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el informe meteorológico oficial, estas condiciones climáticas serán originadas por la presencia de una vaguada en altura en combinación con la convergencia de viento y humedad procedentes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.

Las autoridades detallaron que se registrarán lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada y de carácter disperso. No obstante, se anticipa que los mayores acumulados de agua afectarán principalmente a las regiones del suroccidente, el sur y diversos sectores de la zona central del país.