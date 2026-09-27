Cardenal Óscar Andrés Rodríguez llama a evitar la doble moral entre líderes

Tegucigalpa, Honduras. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo un llamado a evitar la doble moral y a mantener coherencia entre las palabras y las acciones, especialmente entre quienes ocupan posiciones de liderazgo.

Durante su homilía dominical, Rodríguez reflexionó sobre la importancia de cumplir con lo que se promete y actuar de acuerdo con los principios que cada persona asegura defender. Para desarrollar su mensaje, tomó como referencia la parábola de los dos hijos.

“La falsedad y la hipocresía, la mentira y la incoherencia, la infidelidad de la palabra dada, la doble vida, la doble moral no son aceptables ante Dios y mucho menos en los dirigentes sociales, políticos y religiosos”, manifestó el cardenal.