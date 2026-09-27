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Cardenal Óscar Andrés Rodríguez llama a evitar la doble moral entre líderes

El cardenal cuestionó la hipocresía y la falta de coherencia, y pidió especialmente a los líderes demostrar con sus acciones los principios que defienden públicamente

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 17:00 -
  • Redacción La Prensa
Cardenal Óscar Andrés Rodríguez llama a evitar la doble moral entre líderes

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez en una fotografía de archivo.

Tegucigalpa, Honduras. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo un llamado a evitar la doble moral y a mantener coherencia entre las palabras y las acciones, especialmente entre quienes ocupan posiciones de liderazgo.

Durante su homilía dominical, Rodríguez reflexionó sobre la importancia de cumplir con lo que se promete y actuar de acuerdo con los principios que cada persona asegura defender. Para desarrollar su mensaje, tomó como referencia la parábola de los dos hijos.

“La falsedad y la hipocresía, la mentira y la incoherencia, la infidelidad de la palabra dada, la doble vida, la doble moral no son aceptables ante Dios y mucho menos en los dirigentes sociales, políticos y religiosos”, manifestó el cardenal.

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Rodríguez también cuestionó la distancia que puede existir entre los discursos y las acciones personales. “¿Cuántas veces decimos una cosa y hacemos otra?”, preguntó durante su reflexión.

El religioso destacó además que la fe debe reflejarse en la conducta diaria y no quedarse únicamente en declaraciones. “La fe no es algo que se posee, la fe no es un conjunto de creencias; es un camino interior que se vive y se traduce en lo que hacemos cada día”, expresó.

Finalmente, Rodríguez invitó a los creyentes a procurar que exista correspondencia entre sus palabras y su manera de vivir, resumiendo su mensaje en una petición: “Señor Jesús, que no haya distancia entre lo que digo con mis palabras y lo que vivo con mi vida de cada día”.

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