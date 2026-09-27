  1. Inicio
  2. · Honduras

Muere el exdiputado Glen Solomon en el Día Nacional de la Biblia

El excongresista fue el impulsor de la iniciativa que dio origen al Decreto Legislativo 157-87, mediante el cual se estableció el Día Nacional de la Biblia en Honduras

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 14:54 -
  • Redacción La Prensa
Muere el exdiputado Glen Solomon en el Día Nacional de la Biblia

El pastor y excongresista por Islas de la Bahía falleció este domingo en la ciudad de La Ceiba.

La Ceiba, Honduras. El pastor y exdiputado hondureño Glen Salomon falleció este domingo 27 de septiembre, fecha en que Honduras conmemora el Día Nacional de la Biblia, celebración que fue impulsada por el excongresista.

La noticia sobre su fallecimiento se conoció durante las primeras horas de este domingo. Hasta el momento no se han informado detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Tomás Zambrano impulsa plan de lectura de la Biblia en escuelas de Honduras

Salomón fue diputado por el departamento de Islas de la Bahía y su trayectoria política quedó relacionada con la iniciativa para establecer oficialmente el Día Nacional de la Biblia en Honduras.

Durante su paso por el Congreso Nacional presentó una moción que dio paso a la aprobación del Decreto Legislativo 157-87, mediante el cual se estableció el último domingo de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Biblia.

El decreto fue aprobado en septiembre de 1987 y posteriormente ejecutado el 2 de octubre de ese mismo año, durante la administración del entonces presidente José Simón Azcona.

Desde entonces, la fecha es conmemorada cada último domingo de septiembre con actividades organizadas por iglesias y comunidades cristianas en diferentes ciudades del país, entre ellas desfiles, caminatas, cultos y concentraciones.

Además de su trayectoria como diputado, Salomon estuvo ligado al trabajo religioso en Islas de la Bahía. Fue fundador de la Asociación de Iglesias Bautistas de ese departamento y líder de la Iglesia Bautista en Roatán.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias