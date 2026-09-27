Muere el exdiputado Glen Solomon en el Día Nacional de la Biblia

La noticia sobre su fallecimiento se conoció durante las primeras horas de este domingo. Hasta el momento no se han informado detalles sobre las circunstancias de su muerte.

La Ceiba, Honduras. El pastor y exdiputado hondureño Glen Salomon falleció este domingo 27 de septiembre, fecha en que Honduras conmemora el Día Nacional de la Biblia, celebración que fue impulsada por el excongresista.

Salomón fue diputado por el departamento de Islas de la Bahía y su trayectoria política quedó relacionada con la iniciativa para establecer oficialmente el Día Nacional de la Biblia en Honduras.

Durante su paso por el Congreso Nacional presentó una moción que dio paso a la aprobación del Decreto Legislativo 157-87, mediante el cual se estableció el último domingo de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Biblia.

El decreto fue aprobado en septiembre de 1987 y posteriormente ejecutado el 2 de octubre de ese mismo año, durante la administración del entonces presidente José Simón Azcona.

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Desde entonces, la fecha es conmemorada cada último domingo de septiembre con actividades organizadas por iglesias y comunidades cristianas en diferentes ciudades del país, entre ellas desfiles, caminatas, cultos y concentraciones.

Además de su trayectoria como diputado, Salomon estuvo ligado al trabajo religioso en Islas de la Bahía. Fue fundador de la Asociación de Iglesias Bautistas de ese departamento y líder de la Iglesia Bautista en Roatán.