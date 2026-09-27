Conadeh pide al Congreso aprobar ley para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas

Tegucigalpa, Honduras. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) hizo un llamado al Congreso Nacional para avanzar con la aprobación de la Ley de Búsqueda y Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y sus Familias, una propuesta que pretende fortalecer la respuesta del Estado ante los casos de desaparición en Honduras. De acuerdo con el organismo, la normativa busca establecer mecanismos más coordinados entre las instituciones encargadas de localizar a las personas desaparecidas, investigar las circunstancias de cada caso y garantizar atención y protección a sus familiares. Rebeca William, directora de la Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico del Conadeh, señaló que uno de los principales objetivos de la iniciativa es reducir la fragmentación institucional que actualmente puede dificultar la atención de estos casos.

La propuesta contempla, además de los mecanismos de búsqueda e investigación, medidas relacionadas con la reparación de los derechos afectados. También plantea modificaciones al Código Civil mediante la figura de la “declaración de ausencia”, con el propósito de establecer mecanismos de protección para los bienes y derechos patrimoniales de las personas cuyo paradero se desconoce y de sus familiares. El Conadeh sostiene que el proyecto busca adecuar la legislación hondureña a estándares internacionales relacionados con la protección de las personas desaparecidas y sus familias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Miles de desapariciones registradas

Las cifras citadas por el Conadeh reflejan la dimensión del problema. Según registros de la Secretaría de Seguridad, entre el año 2000 y 2024 fueron reportadas 15,566 personas como desaparecidas en Honduras. Del total, 10,248 corresponden a hombres y 5,318 a mujeres. Los registros también muestran una importante presencia de personas jóvenes entre los casos reportados, ya que más de la mitad se encontraba entre los 10 y 39 años.