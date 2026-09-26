Concluye el primer bombardeo de nubes para generar lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Honduras realizó este sábado la primera jornada del proyecto de estimulación de lluvias, una iniciativa promovida por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ante el déficit de precipitaciones que afecta a distintas regiones del país.

La operación comenzó a las 5:10 de la tarde, cuando una aeronave King Air salió del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, para sobrevolar áreas con presencia de nubes que reunían las condiciones meteorológicas necesarias para el procedimiento.

Durante el vuelo se liberó yoduro de plata sobre determinadas formaciones nubosas. Esta sustancia se emplea en procesos de estimulación de nubes debido a su capacidad para favorecer la formación de partículas de hielo y gotas de agua, con el objetivo de propiciar precipitaciones.