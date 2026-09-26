Concluye el primer bombardeo de nubes para generar lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Honduras realizó este sábado la primera jornada del proyecto de estimulación de lluvias, una iniciativa promovida por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ante el déficit de precipitaciones que afecta a distintas regiones del país.
La operación comenzó a las 5:10 de la tarde, cuando una aeronave King Air salió del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, para sobrevolar áreas con presencia de nubes que reunían las condiciones meteorológicas necesarias para el procedimiento.
Durante el vuelo se liberó yoduro de plata sobre determinadas formaciones nubosas. Esta sustancia se emplea en procesos de estimulación de nubes debido a su capacidad para favorecer la formación de partículas de hielo y gotas de agua, con el objetivo de propiciar precipitaciones.
El programa contempla intervenciones en diferentes puntos del territorio hondureño, entre ellas zonas de influencia de la represa Francisco Morazán, conocida como El Cajón, así como sectores próximos a San Marcos de Colón y otros municipios del departamento de Choluteca.
También están incluidos Maraita y Liure, en áreas relacionadas con el río Texiguat, además de distintos sectores de Francisco Morazán. No obstante, las zonas por intervenir pueden variar de acuerdo con el comportamiento del clima y la formación de nubes adecuadas.
Las autoridades explicaron que los vuelos no siguen necesariamente una ruta previamente establecida, ya que la intervención depende de que los especialistas encuentren nubes con suficiente humedad y características atmosféricas favorables para aplicar el procedimiento.
El plan prevé aproximadamente 20 vuelos durante los próximos dos o tres meses. La cantidad y frecuencia de las operaciones estarán condicionadas por las condiciones meteorológicas y la disponibilidad de formaciones nubosas aptas para ser estimuladas.
El proyecto es desarrollado por la empresa mexicana Startup Renaissance, que emplea una aeronave King Air acondicionada específicamente para la dispersión de yoduro de plata.