Investigan si banda de El Mudo atentó contra abogado en el bulevar del norte

San Pedro Sula, Honduras. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) continuaba ayer indagando el ataque armado en el que resultó herido Edwin Salguero (de 44 años), un abogado que fue interceptado por sujetos cuando pretendía abordar su vehículo en una gasolinera del sector Palenque, noroeste de esta ciudad. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el atentado contra Salguero, ocurrido alrededor de las 12:10 del mediodía del sábado, habría sido producto de un robo y que, posiblemente, sus atacantes le daban seguimiento después de que visitara dos agencias bancarias cercanas al lugar donde fue herido de bala.

De acuerdo con el reporte policial, el profesional del derecho se conducía en su vehículo pick-up doble cabina, de color rojo, junto a su madre. Ambos llegaron al establecimiento para realizar unas compras en una tienda de la misma gasolinera. Cuando regresaba a abordar el automotor, dos individuos que se conducían en motocicletas y que, presuntamente, le daban seguimiento le salieron al encuentro. Uno de ellos lo apuntó con un arma y le exigió que entregara sus pertenencias, incluidos los más de 200,000 lempiras que acababa de retirar de los bancos. Según las investigaciones, Salguero habría puesto resistencia y, al forcejear con uno de los individuos que tomó el dinero, recibió un balazo en una pierna. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La acción provocó que los individuos huyeran del lugar para evitar ser interceptados por las personas que se encontraban en la zona. Malherido, el abogado fue auxiliado por particulares, quienes lo trasladaron a un centro asistencial privado, donde fue intervenido quirúrgicamente. Ayer permanecía estable de salud. Su madre resultó ilesa del ataque

Posibles responsables

Agentes que investigan el hecho informaron a LA PRENSA que no descartan que miembros de la banda de El Mudo sean los responsables del ataque contra el profesional del derecho. Esta estructura criminal, dedicada al robo de viviendas en San Pedro Sula, es investigada por su posible vinculación con varios hechos violentos registrados en la ciudad. Uno de ellos sería la muerte de Juan Carlos Rodríguez, el exfutbolista a quien un individuo mató tras despojarlo de sus dos celulares cuando se encontraba en su negocio en el barrio Guamilito, el pasado jueves.