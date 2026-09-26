Lo atacaron a tiros en Tocoa: Jimmy Maradiaga muere en el Hospital San Isidro

Colón, Honduras. La violencia volvió a cobrar una vida en Tocoa, Colón, donde Jimmy Maradiaga Rivera falleció después de ser víctima de un ataque armado registrado en el barrio Los Laureles. Según los datos preliminares, el joven se encontraba en una calle de ese sector cuando fue sorprendido por sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones.

Personas que se encontraban cerca del lugar acudieron en su auxilio y lo trasladaron de inmediato al Hospital San Isidro, con la esperanza de que pudiera recuperarse de las lesiones. Sin embargo, la gravedad de las heridas impidió que sobreviviera. El joven murió poco después de llegar a la sala de emergencias, según la información recopilada.

Investigan el crimen

Hasta ahora no se ha informado sobre la identidad de las personas que habrían cometido el ataque. Tampoco se ha establecido qué habría provocado la agresión contra Maradiaga. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse