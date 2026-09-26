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Lo atacaron a tiros en Tocoa: Jimmy Maradiaga muere en el Hospital San Isidro

El joven Jimmy Maradiaga murió en el Hospital San Isidro tras recibir varios disparos en el barrio Los Laureles de Tocoa, Colón

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 13:02 -
  • Redacción La Prensa
Lo atacaron a tiros en Tocoa: Jimmy Maradiaga muere en el Hospital San Isidro

Jimmy Maradiaga Rivera, de aproximadamente 26 años.

 Foto: redes sociales

Colón, Honduras. La violencia volvió a cobrar una vida en Tocoa, Colón, donde Jimmy Maradiaga Rivera falleció después de ser víctima de un ataque armado registrado en el barrio Los Laureles.

Según los datos preliminares, el joven se encontraba en una calle de ese sector cuando fue sorprendido por sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones.

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Personas que se encontraban cerca del lugar acudieron en su auxilio y lo trasladaron de inmediato al Hospital San Isidro, con la esperanza de que pudiera recuperarse de las lesiones.

Sin embargo, la gravedad de las heridas impidió que sobreviviera. El joven murió poco después de llegar a la sala de emergencias, según la información recopilada.

Investigan el crimen

Hasta ahora no se ha informado sobre la identidad de las personas que habrían cometido el ataque. Tampoco se ha establecido qué habría provocado la agresión contra Maradiaga.

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El hecho ha causado consternación entre habitantes del barrio Los Laureles y sectores cercanos de Tocoa.

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Redacción La Prensa
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