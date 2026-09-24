  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

DPI vincula a “La Banda del Mudo” y robo con crimen de Juan Carlos Rodríguez

La Dirección Policial de Investigaciones señaló ambas líneas como parte de las primeras hipótesis del caso.

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos