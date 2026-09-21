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Pastor argentino queda en prisión preventiva por acusaciones

El pastor argentino Alberto Parra queda en prisión preventiva y será remitido a Támara

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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