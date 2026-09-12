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Video muestra momentos previos al ataque que mató a hermanos Cuestas

Las imágenes muestran al presunto atacante disparando al suelo antes de acercarse a los hermanos Lito y Miguel Cuestas.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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