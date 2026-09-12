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Cortes de energía el 12 de septiembre en Comayagua
hace 2 min
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Sucesos
Video muestra momentos previos al ataque que mató a hermanos Cuestas
Las imágenes muestran al presunto atacante disparando al suelo antes de acercarse a los hermanos Lito y Miguel Cuestas.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 17:09
-
Redacción La Prensa
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