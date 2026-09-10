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Video revela cómo atacaron a los hermanos Cuesta en Copán

Video muestra cómo su victimario les disparó en varias ocasiones, incluso estando tirados en el suelo, hasta quitarles la vida en el municipio de Santa Rita

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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