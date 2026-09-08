  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Agente policial es acusada de quitarle la vida a su pareja presuntamente por celos

Emilia Rodríguez Armas es acusada del delito de homicidio en perjuicio de Waldina Mejía Valle, infante de marina y su pareja sentimental

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos