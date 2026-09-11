  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Capturan a sospechoso del asesinato del exfutbolista Kenny Martínez

Jhon David Matute Meléndez, de 21 años, fue detenido en Roatán por su presunta participación en el crimen ocurrido el 1 de septiembre en Punta Gorda.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos