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Capturan a dos supuestos miembros de la 18 con sustancias ilícitas y municiones en La Cañada

Según la Policía Militar, utilizaban el arma de juguete para cometer asaltos y otros delitos en la capital

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 18:09 -
  • Redacción La Prensa
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