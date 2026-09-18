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Culpables tres jóvenes por la muerte de su amigo en La Ceiba

La Sala II de Sentencia emitió un fallo condenatorio contra tres jóvenes, por la muerte del universitario Anders Arriola.

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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