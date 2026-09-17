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Capturan a pastor acusado de sobrepasarse con una joven en Santa Bárbara

El hombre, quien dijo ser argentino y pastor evangélico, afirmó que la joven “tenía legiones de demonios y potestades” y mencionó que únicamente llegó a la vivienda para orar por ella

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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