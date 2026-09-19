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Tragedia en El Negrito: muere padre del exseleccionado Alfredo Mejía

El accidente ocurrió en el sector Cuyamapa. También era el padre de la vicealcaldesa de El Negrito

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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