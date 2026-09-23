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Capturan a cinco pandilleros tras enfrentamiento policial en La Ceiba

Dos de los detenidos también son vinculados por las autoridades con la muerte de cuatro primos ocurrida en julio pasado.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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