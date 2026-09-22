  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Zeus podría ser sacrificado si no encuentra un hogar

Vecinos de la colonia Hato de Enmedio relataron que Zeus, el pitbull que atacó mortalmente a su dueño, permanecía encerrado y era maltratado, antes de ser retirado de la vivienda

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 20:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos