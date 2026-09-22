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Melvin Cevallos detenido por presuntos delitos electorales

El dirigente de Libre Melvin Cevallos enfrentará en libertad el proceso por coacción y amenazas electorales, tras ser detenido este martes en Tegucigalpa por la Atic

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 20:09 -
  • Redacción La Prensa
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