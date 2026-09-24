  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Policía captura a dos presuntos pandilleros y decomisa droga y armas

Las operaciones también dejaron la aprehensión de un hombre señalado por los presuntos delitos de asesinato y robo.

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos