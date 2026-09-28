Capital Fest se reprograma para diciembre por las lluvias

Tegucigalpa, Honduras. Debido a las condiciones climáticas que imperan en el Distrito Central, las actividades del Capital Fest, por la celebración de los 448 años de Tegucigalpa, fueron canceladas y reprogramadas para diciembre. Gustavo Cruz, titular de la Gerencia de Eventos Públicos de la alcaldía, informó que “se canceló fue el Capital Fest, todo lo que íbamos a hacer en la Villa Olímpica: los emprendedores, las exposiciones, los conciertos”. La suspensión incluye las actividades previstas en la Villa Olímpica, entre ellas conciertos, exposiciones, espacios para emprendedores, gastronomía, juegos y otras jornadas de entretenimiento, que estaban programadas del 25 al 27 de septiembre.

Cruz explicó que la alcaldía mantendrá su participación como patrocinadora de algunos conciertos que fueron asumidos por empresas privadas. "Al final le quedamos como patrocinadores de los conciertos, y no como organizadores. Ya se hicieron los conciertos, hoy (domingo 27) es el último”, informó el funcionario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cruz se refirió al concierto de Bohemia Suburbana, programado para este domingo, como el último de los espectáculos que se mantienen dentro de la programación asumida por los patrocinadores. Sin embargo, aclaró que el concierto del cantante puertorriqueño Ozuna cambiará de fecha. "Lastimosamente, por las lluvias el artista no pudo cantar". El esquema de los conciertos correspondía a una inversión público-privada, explicó el funcionario. Por ello, tras la decisión municipal de suspender las actividades, los patrocinadores asumieron el compromiso con los artistas. “Los conciertos que se hicieron fueron organizados por la empresa privada. No me gustaría saludar con sombrero ajeno, la Alcaldía solo fue patrocinador de ellos”. El titular de la Gerencia de Eventos Públicos explicó que la decisión de cancelar el Capital Fest estuvo relacionada con la emergencia que enfrenta el Distrito Central por las condiciones meteorológicas, particularmente ante la presencia de lluvias y la posibilidad de que continuaran durante el fin de semana.

Mantener una feria al aire libre durante un período de lluvias, argumentó, podía afectar tanto a los emprendedores que participarían en el evento como a la población que acudiría a la Villa Olímpica. Las actividades serán retomadas en diciembre. La fecha exacta y la nueva programación deberán ser definidas posteriormente por la municipalidad y los patrocinadores.