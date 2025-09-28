Tegucigalpa festejó 447 años de fundación con un carnaval

Tegucigalpa.

Miles de personas han salido el sábado a festejar el 447 aniversario de la fundación de Tegucigalpa, la capital de Honduras, que nació como un pueblo minero. Tegucigalpa fue fundada el 29 de septiembre de 1578, coincidiendo con el día de su santo patrón, San Miguel Arcángel. Los festejos de hoy han incluido un carnaval con la participación de estudiantes de colegios de educación media con bandas musicales, desfiles de carrozas y coches clásicos y antiguos, entre otros, a lo largo de un bulevar en el extremo este de la ciudad, que fue cerrado desde la noche del miércoles. También han participado cadetes de la Academia General Francisco Morazán.

En horas de la noche está prevista la presentación de grupos musicales nacionales y la de artistas invitados como el mexicano Espinoza Paz, que amenizarán hasta las primeras horas del domingo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En la víspera de los festejos el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, inauguró varias obras de infraestructura.

La lluvia no frenó el entusiasmo de los capitalinos en el cumpleaños de su ciudad, fundada por un pequeño grupo de españoles, que está situada en el centro del país centroamericano, a una altura que roza los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Aunque fue fundada en 1578, no fue sino hasta el 30 de octubre de 1880 que pasó a ser la capital de Honduras, por decisión del entonces presidente, Marco Aurelio Soto, según apuntes históricos. Hasta entonces, la capital de Honduras era la colonial ciudad de Comayagua, situada en el centro del país, unos 75 kilómetros al norte de Tegucigalpa.