¿Mejor que la Feria Juniana? Así será la celebración de los 448 años de Tegucigalpa

Tegucigalpa llega a su 448 aniversario con una historia que se remonta al siglo XVI, cuando la actividad minera comenzó a marcar el desarrollo de la zona. A diferencia de otras ciudades del país, la capital no tiene un acta de fundación tradicional, sino que su aniversario se relaciona con la creación del Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa en 1578. Desde entonces, la ciudad ha atravesado importantes transformaciones hasta convertirse en la capital de Honduras.

Para conmemorar esta historia, Tegucigalpa prepara una amplia agenda de actividades durante septiembre, que incluye carnaval, conciertos, espectáculos infantiles y una nueva feria familiar. Gustavo Cruz, director de la Gerencia de Eventos Públicos, informó que las actividades comenzarán el 19 de septiembre con el tradicional carnaval capitalino, que este año tendrá como artista principal al cantante puertorriqueño Ozuna. Las autoridades municipales estiman que el carnaval reunirá a unas 60,000 personas, tomando en cuenta la capacidad del espacio donde se desarrollará el evento. Cruz explicó que el montaje se realizará en la parte alta del bulevar Suyapa, específicamente en el sector de la bahía y el puente peatonal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con el funcionario, esta ubicación permitirá reducir las afectaciones al tránsito durante la instalación de la infraestructura. Los trabajos comenzarán el 15 de septiembre, cuatro días antes del carnaval, por lo que se contemplan cambios en la circulación vehicular de la zona. Cruz señaló que se prevé restringir el paso de vehículos únicamente en el área donde se instalará la estructura del espectáculo, mientras que el otro carril permanecerá habilitado. El objetivo, dijo, es disminuir el impacto en el tráfico y garantizar la seguridad de los asistentes.

La agenda continuará el 22 de septiembre con una actividad dirigida a los niños en el Gimnasio número 3 de la Villa Olímpica. En ese lugar se presentará el espectáculo de Paw Patrón en dos funciones, ambas con entrada gratuita. Según Cruz, esta actividad busca celebrar el Día del Niño y, al mismo tiempo, formar parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de Tegucigalpa. La intención es ofrecer a las familias capitalinas opciones de entretenimiento sin costo. Posteriormente, del 25 al 27 de septiembre, se desarrollará una feria en la Villa Olímpica. El evento contará con juegos mecánicos, puestos de comida y bebidas, concursos de sopas, conciertos y diferentes actividades recreativas para el público. El funcionario adelantó que se contempla la participación de entre cinco y diez artistas durante la feria y aseguró que la programación busca ofrecer un espectáculo de gran nivel. También destacó que tanto el carnaval como las actividades infantiles y la feria serán de acceso gratuito. Cruz explicó que la feria representa una de las principales novedades de esta celebración, ya que Tegucigalpa no había tenido anteriormente un evento de varios días que reuniera juegos mecánicos, gastronomía, conciertos y otras actividades de entretenimiento en un mismo espacio. La diferencia entre ambos eventos, detalló, es que el carnaval se concentrará en una sola jornada y se realizará en la vía pública, mientras que la feria tendrá una duración de tres días y ofrecerá una programación más amplia para las familias.

Fundación de Tegucigalpa

La historia del aniversario de Tegucigalpa está relacionada con la actividad minera que comenzó a desarrollarse en la zona durante el período colonial. Documentos antiguos registran denuncios de minas en Santa Lucía, cerca de la actual capital, entre 1563 y 1565, lo que evidencia la presencia de actividad minera española. En 1578, el rey de España otorgó a la localidad la categoría de Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa, mientras que su reconocimiento oficial se concretó en 1579. Este hecho no representa una fundación en el sentido tradicional, sino un reconocimiento administrativo utilizado para organizar y controlar los asentamientos mineros.