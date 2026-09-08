El sueño de los hondureños ahora es español: Más de 20,000 logran residencia por arraigo

San Pedro Sula, Honduras. España no solo se ha consolidado como el segundo gran destino de la migración hondureña. Los datos oficiales más recientes muestran que una parte creciente de esa comunidad está avanzando hacia formas más estables de permanencia, ya sea mediante permisos de residencia por arraigo o adquiriendo directamente la nacionalidad española. Al 31 de marzo de 2026 había 20,619 hondureños con una autorización de residencia por arraigo en vigor, según el Observatorio Permanente de la Inmigración, dependencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España. La cifra aumentó 39.1% en apenas un año y 13.6% respecto al trimestre anterior. Honduras se ubicó así entre las principales nacionalidades beneficiadas por esta vía de regularización, detrás de Colombia, Marruecos, Perú y Venezuela. El arraigo es una vía prevista por la legislación española para que determinados extranjeros que ya se encuentran en el país puedan obtener una autorización de residencia cuando cumplen los requisitos establecidos, entre ellos vínculos familiares, sociales, laborales o de formación, dependiendo de la modalidad aplicable.

Los hondureños con este tipo de autorización representan alrededor del 5% de las 423,606 personas con permisos por arraigo vigentes en España a marzo pasado. Además, el informe refleja una característica que se repite en prácticamente todos los indicadores relacionados con la migración hondureña hacia ese país: 66% son mujeres y la edad promedio es de 36 años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Más de 13,000 se hicieron españoles

El avance hacia una permanencia definitiva puede observarse todavía con mayor claridad en las concesiones de nacionalidad. Durante 2025, España concedió la nacionalidad española por residencia a 13,102 personas de nacionalidad hondureña, según otra estadística del Observatorio Permanente de la Inmigración. Honduras ocupó el cuarto lugar entre las 15 nacionalidades con más concesiones, únicamente por detrás de Marruecos, Colombia y Venezuela. Pero hay otro dato particularmente relevante. El colectivo hondureño registró una tasa de nacionalización del 17.1%, la más elevada entre esas 15 principales nacionalidades. Le siguió Nicaragua, con 16.7%. El indicador compara las nacionalidades concedidas durante 2025 con las personas de esa nacionalidad que tenían documentación de residencia en vigor al cierre del año anterior. En el caso de Honduras, el cálculo tomó como referencia 76,514 hondureños con documentación de residencia vigente al 31 de diciembre de 2024. Una vez más, las mujeres son mayoría: 76% de los hondureños que consiguieron la nacionalidad española en 2025 fueron mujeres. La edad media de quienes se nacionalizaron fue de 36 años.

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Menos hondureños aparecen como extranjeros

Otro dato del Ministerio de Inclusión parece, a primera vista, contradictorio. Al cierre de 2025, el número de personas de nacionalidad hondureña con documentación de residencia registró una reducción interanual de 0.7%, mientras numerosos colectivos extranjeros aumentaron. Una posible explicación, aunque la estadística no establece directamente esa relación, es el elevado número de hondureños que están adquiriendo la nacionalidad española. Cuando una persona se nacionaliza, deja de aparecer en las estadísticas que contabilizan exclusivamente a extranjeros por nacionalidad, aunque continúe viviendo en España. El propio Instituto Nacional de Estadística de España (INE) advierte de este fenómeno a escala nacional. A julio de 2026 había 10.29 millones de residentes nacidos en el extranjero, frente a 7.44 millones que conservaban nacionalidad extranjera. Esa diferencia se explica, entre otros factores, por los procesos de adquisición de la ciudadanía española. Por esa razón, para estimar actualmente el tamaño real de la diáspora hondureña en España resulta más adecuado analizar las estadísticas por país de nacimiento y no únicamente por nacionalidad.

España también se vuelve importante para las remesas

La creciente presencia hondureña tiene además un impacto económico que comienza a ser analizado desde España. En un estudio publicado en 2025, el Banco de España examinó las remesas enviadas desde ese país hacia América Latina y calculó, utilizando información de 2023, que el flujo enviado hacia Honduras equivalía a unos 272 euros (unos L8,485.58) mensuales por cada persona económicamente activa nacida en Honduras y residente en España.

Ese indicador requiere una precisión: no significa que cada hondureño enviara exactamente 272 euros mensuales. El Banco de España lo calculó dividiendo el volumen anual total de remesas recibido por Honduras entre la población activa nacida en ese país que trabajaba en España y posteriormente entre los 12 meses del año. La propia institución advierte que la cifra puede diferir del monto que efectivamente envía cada remitente. El estudio también permite observar cómo ha cambiado el mercado laboral de los migrantes latinoamericanos. En el caso de países como Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Bolivia y Paraguay, la proporción de trabajadores vinculados al servicio doméstico pasó de niveles cercanos al 65% en 2013 a alrededor del 40% en 2023, mientras ganaron peso otros sectores como construcción y transporte.

Una migración predominantemente femenina