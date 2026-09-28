Aeródromo de Río Amarillo: L335 millones y una década esperando vuelos

San Pedro Sula, Honduras. Después de más de una década de haber sido construida y de permanecer prácticamente fuera de la aviación comercial, la pista de Río Amarillo, en Santa Rita, Copán, vuelve a aparecer en los planes de conectividad aérea del país. El Gobierno de Nasry Asfura trabaja en su reactivación y la planificación oficial contempla comenzar operaciones el 1 de noviembre de 2026, aunque la fecha está condicionada al cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por la autoridad aeronáutica, según adelantó el ministro de Turismo, Andrés Ehrler. La terminal carga con una historia de casi dos décadas de anuncios, controversias, inversiones y escaso uso. En enero de 2007, LA PRENSA documentó que las aerolíneas nacionales defendían la viabilidad del proyecto aéreo en Río Amarillo, sitio ideal para su ubicación debido a su cercanía con Copán Ruinas. Armando Funes, entonces presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas, sostenía que el proyecto con el que el occidente llevaba soñando más de 30 años, había sido concebido dentro de la estrategia turística del Mundo Maya y que otra ubicación alejada de Copán Ruinas, reduciría su atractivo comercial para las compañías nacionales. Siete años después, en abril de 2014, el entonces presidente Juan Orlando Hernández había confirmado que el proyecto finalmente sería construido después de permanecer durante años en discusión. El objetivo era incrementar el flujo de visitantes hacia el Parque Arqueológico de Copán, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La construcción comenzó el 14 de julio de 2014. En aquel momento el Gobierno habló inicialmente de una inversión de entre L35 millones y L40 millones y proyectó concluir los trabajos ese mismo diciembre. La obra se ejecutaría utilizando maquinaria del Primer Batallón de Ingenieros y sobre un terreno de unas 50 manzanas. El proyecto inició, se culminó, pero los turistas jamás llegaron como se calculó.

El costo terminó superando L335 millones

Años después de la construcción y ante abandono del proyecto, una investigación conjunta realizada por LA PRENSA Premuim y El Heraldo Plus, publicada el 3 de julio de 2022 evidenció, con documentación oficial obtenida, que la realidad sobre el costo del proyecto era muy distinta y enormemente superior de lo que fue anunciado. El contrato suscrito el 14 de julio de 2014 para construir Río Amarillo fue valorado en L335,715,925.86, mediante contratación directa. La pista fue construida con 1,400 metros de longitud y 30 metros de ancho. Pese a que no fue un aeropuerto con toda la logistica el que se construtó, las obras costaron alrededor de L300 millones adicionales.

Según la investigación, el presupuesto contractual incluía L124.5 millones para terracería, L40.9 millones para acarreo de materiales, L116.4 millones para pavimento de concreto hidráulico, L7 millones por administración delegada y poco más de L3.1 millones para la terminal. La investigación también documentó irregularidades financieras en la ejecución y pagos del proyecto liderado por los militares. El aeródromo fue inaugurado el 10 de marzo de 2015, pero la inauguración no significó el inicio de un servicio aéreo regular. La certificación de la pista se retrasó y Aeronáutica Civil terminó certificándola el 16 de octubre de ese año. Para enero de 2016 todavía se anunciaba el comienzo de vuelos hacia la terminal. El contraste entre inversión y utilización quedó documentado años después. La investigación de LA PRENSA estableció que, durante los primeros ocho años desde su apertura, Río Amarillo registró oficialmente apenas 45 vuelos. La terminal de pasajeros permanecía vacía y la infraestructura que había sido presentada como puerta aérea hacia uno de los principales destinos turísticos del país no consiguió desarrollar operaciones comerciales regulares y terminó siendo un corredor para el ganado local que usaba la pista como su letrina particular.

Río Amarillo era solo uno de varios aeródromos considerados "elefantes blancos". En conjunto fueron cinco los aeródromos analizados, e igualmente inutilizados: Tela, Río Amarillo, Celaque, Choluteca y El Aguacate, que representaron conjuntamente una inversión de L632.5 millones, de los que solo Río Amarillo concentró L335.7 millones, más de la mitad de esa cantidad.

Más intentos por rescatar el aeródromo

En diciembre de 2023, el Instituto Hondureño de Turismo ya estudiaba cómo hacer funcional la terminal. La entonces ministra de Turismo, Yadira Gómez, planteó que era necesario ampliar la pista en aproximadamente 400 metros, llevándola de 1,400 a unos 1,800 metros, además de soterrar cableado de alta tensión. Las mejoras fueron estimadas entonces en alrededor de L300 millones adicionales. Ese proyecto no llegó a devolverle operaciones comerciales regulares a Río Amarillo. Por ello, tomando como referencia su inauguración en marzo de 2015 y la nueva fecha tentativa del 1 de noviembre de 2026, la terminal acumula más de 11 años sin consolidarse como un aeropuerto comercial regular, aunque durante ese período sí registró algunos vuelos. Pero no todo está perdido con Río Amarillo. El propio presidente Asfura prometió, por fin, devolverle la vida y dinamismo que se prometió y con el que se concibió. La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (Ahac) informó el 11 de septiembre que, por instrucción del presidente Nasry Asfura, instaló una mesa interinstitucional para desarrollar procedimientos de navegación RNP (Required Navigation Performance) en varios aeródromos no controlados, entre ellos Río Amarillo. El sistema utiliza navegación satelital para definir procedimientos más precisos de aproximación y operación.

La AHAC confirmó posteriormente que la planificación contempla iniciar operaciones en Río Amarillo el 1 de noviembre de 2026, pero dejó claro que esto dependerá del cumplimiento de los requisitos técnicos. Según la autoridad aeronáutica, la terminal podrá recibir aeronaves privadas, helicópteros y vuelos regionales conforme a las autorizaciones correspondientes. La directora ejecutiva de la AHAC, Belkis Escobar, indicó que ya comenzaron los procedimientos RNP para la terminal.