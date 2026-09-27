¿Quiénes son los cabecillas de maras y pandillas que están impunes o prófugos?

San Pedro Sula, Honduras

Los cabecillas de las ahora asociaciones terroristas continúan impunes y en libertad. En una entrevista con LA PRENSA Premium, el comisionado general Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, afirmó que en los últimos años el Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel del Diablo se fortalecieron porque hubo muy poca investigación. “En los últimos cuatro años no se capturó un solo cabecilla de la MS, ni uno siquiera”, resaltó. Agentes especialistas en maras y pandillas coinciden con esas declaraciones al afirmar que los principales jefes de las estructuras criminales que operan en Honduras están en libertad. En el caso de la Mara Salvatrucha en Honduras, sus principales cabecillas, Alexander Mendoza (Yulan Adonay Archaga Carías), alias El Porky, y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias Cuervo, tienen órdenes de captura y recompensas de Estados Unidos de 10 y 5 millones de dólares, respectivamente, para quien dé información que permita lograr su captura. Sobre ambos cabecillas, fuentes indican que han recibido información de que están en Honduras, pero no han sido encontrados. Incluso, un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se ha unido a la búsqueda, sin resultados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estados Unidos los acusa de traficar con grandes cantidades de drogas, así como de secuestros, asesinatos y tráfico de armas.Otros, como Carlos Alberto Álvarez Cruz, alias Cholo Houston, y Allan Josué Alvarado Cruz, conocido también con los nombres de Carlos Roberto Figueroa Hernández y Steven José Ramos Cruz, y con el alias de Cholo Catracho, están en prisión cumpliendo condenas de más de 20 años y son quienes dirigen desde las cárceles. Sobre alias Cuervo, los investigadores tienen información de que padece diabetes y que esa condición le ha impedido realizar acciones criminales. Incluso, han llegado a creer que la misma estructura de la MS-13 lo quiere relevar, según conoció LA PRENSA Premium.

Medidas

Analistas afirman que, con las nuevas medidas restrictivas en los centros penales, los cabecillas bajo prisión buscan formas de seguir cometiendo delitos, incluso mediante el pago de sobornos. Lamentablemente, durante años han visto cambios y restricciones dentro de los centros penales, pero, al final, las medidas solo duran un tiempo y luego los criminales vuelven a tomar el control.Incluso, los miembros de la MS-13 tienen sus propios abogados, así como asesores que, en muchos casos, son miembros de las diferentes fuerzas de seguridad pública y de otras instituciones. Las investigaciones sobre la Mara Salvatrucha señalan también que ha ganado territorio en zonas de San Pedro Sula. Por ejemplo, en la Rivera Hernández le quitaron territorio a la banda de los Tercereños, ya casi desaparecidos. También desplazaron a los denominados Aguacates en Lomas del Carmen y están en guerra con los Cheles y la banda de La Kleivona. Además, buscan apoderarse, junto con otra banda, de las plantaciones de palma en los bajos de El Progreso y Urraco, Yoro. “Recientemente mataron a unas 12 personas y nunca encontraron los cadáveres”, apuntó una fuente.

Reorganizados

Aunque la pandilla 18 no ha dejado de ser violenta ni de tener fuerza, los expertos consultados dicen que es la estructura que se ha quedado con el mayor número de extorsiones, tráfico de armas y sicariato. Muchos de sus cabecillas están en libertad, aunque los de alto rango siguen dominando desde las cárceles. Jesús Armando Chávez Cruz, alias Chanate, es quien mantiene las operaciones del Barrio 18 en el ámbito financiero y en las acciones que se cometen, sobre todo en Tegucigalpa. Escapó en 2017 desde la Penitenciaría de Támara de la capital junto a otros de sus compinches vestidos como albañiles y no ha sido capturado.Incluso, pagó grandes cantidades de dinero para que el Registro Nacional de las Personas (RNP) lo inscribiera como muerto con un dictamen emitido por Medicina Forense.

Medidas La Mara Salvatrucha (MS-13), la pandilla Barrio 18 y el Cartel del Diablo fueron declarados asociaciones terroristas, por lo que ahora equipos especiales trabajarán para lograr la captura de sus miembros. Sin embargo, la mayoría de sus cabecillas opera en libertad y otros siguen ordenando crímenes desde las cárceles.

La Mara Salvatrucha (MS-13), la pandilla Barrio 18 y el Cartel del Diablo fueron declarados asociaciones terroristas, por lo que ahora equipos especiales trabajarán para lograr la captura de sus miembros. Sin embargo, la mayoría de sus cabecillas opera en libertad y otros siguen ordenando crímenes desde las cárceles. Otra de las medidas fue reformar la ley penitenciaria, por lo que las autoridades aseguran que los miembros de esos grupos tendrán restricciones en los espacios y en las visitas. En las cárceles han anunciado espacio para 950 nuevos privados de libertad, además de la construcción de nuevos centros penitenciarios.

Por años ha sido buscado en zonas como la colonia Villafranca, en la capital, pero cuando las autoridades recibían alguna alerta, solo encontraban un celular tirado en el punto donde supuestamente lo ubicaban. Desde las calles, Chanate maneja el programa de educación de miembros de la pandilla con un perfil diferente al tradicional: ya no están tatuados y estudian en universidades; según se conoció.Para los investigadores, el Barrio 18 lo ha hecho para igualarse a la MS-13, que desde hace años se infiltró en las instituciones de seguridad y justicia del Estado. Chanate trabajaba con Rony Ariel Rodríguez Montes, alias Humilde, pero de este afirman que se retiró y ahora es pastor de una iglesia en Olancho.

No obstante, los cabecillas dentro de los penales siguen teniendo el mando. Esa estructura funciona a través de la denominada rueda, donde se distribuyen las zonas en las que tienen mando, al igual que las jerarquías. Olvin Reynaldo Arriaga Baca, alias Mexicano o Señor Águila, es, según fuentes policiales, el cabecilla de la pandilla 18 y está recluido en el centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara. Este sujeto es parte, a su vez, de los Sureños 13, otro grupo dentro de la pandilla. “Este es el que manda en la rueda, y mantiene su jerarquía desde la cárcel”, señalan los investigadores. Por años, entre los líderes de esa estructura criminal ha figurado Nahún Medina, alias Tacoma, quien usa también el nombre de Obed Isaí Alemán Iscoa. También Walter Alexander Betancour Cruz, alias Guri, es otro de los cabecillas condenados que dirige desde los centros penales.

Declarados