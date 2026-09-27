¿Quiénes son los cabecillas de maras y pandillas que están impunes o prófugos?

Por años ha sido buscado en zonas como la colonia Villafranca, en la capital, pero cuando las autoridades recibían alguna alerta, solo encontraban un celular tirado en el punto donde supuestamente lo ubicaban.Desde las calles, Chanate maneja el programa de educación de miembros de la pandilla con un perfil diferente al tradicional: ya no están tatuados y estudian en universidades; según se conoció.Para los investigadores, el<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/videos/sucesos/policia-captura-a-dos-presuntos-pandilleros-y-decomisa-droga-y-armas-ND32138984" target="_blank"> Barrio 18</a> lo ha hecho para igualarse a la MS-13, que desde hace años se infiltró en las instituciones de seguridad y justicia del Estado.Chanate trabajaba con Rony Ariel Rodríguez Montes, alias Humilde, pero de este afirman que se retiró y ahora es pastor de una iglesia en Olancho.