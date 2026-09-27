Sugubey expresa su amor por Honduras con su nuevo EP: “¡Qué linda es mi tierra!”

San Pedro Sula, Honduras. El amor por su patria Honduras es lo que inspiró al artista catracho Sugubey para crear su nueva propuesta musical. El músico presentó recientemente su EP, “¡Qué linda es mi tierra!”, un proyecto integrado por tres canciones con las que invita a los hondureños alrededor del mundo a mantener vivo el vínculo con sus raíces.
El artista explica que la producción nace con el propósito de recordar las riquezas culturales del país y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje a quienes han tenido que dejar Honduras en busca de nuevas oportunidades.
El tema principal, “¡Qué linda es mi tierra”, da nombre al EP y aborda las emociones que experimentan muchos hondureños que residen en el extranjero, especialmente aquellos que un día dejaron su país con la esperanza de construir un futuro mejor para sus seres queridos.
La canción fue producida por Pablo Barceló, productor de origen dominicano con quien Sugubey ha trabajado desde hace varios años.
La cultura garífuna también encuentra espacio dentro de esta propuesta con “El paso de la machuca”, una canción a ritmo de punta inspirada en la machuca, tradicional plato de la gastronomía garífuna.
VIDEO: Sugubey dedica la canción "Alma gemela" al amor de su vida
Con el tema, el cantante no solo apuesta por uno de los ritmos más representativos del Caribe hondureño, sino que invita al público a conocer y degustar este platillo.
La producción de esta pieza estuvo a cargo de Hagucha Records, productor beliceño radicado en Florida, Estados Unidos, según detalló el cantautor.
Un homenaje a los hondureños trabajadores
Otro sencillo que contiene el EP es “Ya te olvidé”, cambia de matiz con un “merenguetón” de carácter alegre, pensado para disfrutarse en distintos momentos del día. Más allá de su temática musical, Sugubey señala que la canción también pretende rendir homenaje a los hondureños que se desempeñan en diferentes oficios y que, aunque no siempre reciben reconocimiento, permanecen activos durante sus jornadas laborales acompañados de la música.
Esta producción también lleva el sello de Pablo Barceló. El lanzamiento coincide con una etapa de presentaciones de Sugubey en Estados Unidos.
El cantante, quien está radicado en este país del norte desde hace un tiempo, ha llevado su música a escenarios de Houston, Texas, y Nueva York, como parte de actividades dirigidas principalmente a la comunidad hondureña.
Entre sus compromisos artísticos también figuran presentaciones vinculadas a celebraciones catrachas en territorio estadounidense, con las que busca continuar acercando su música al público migrante.
“¡Qué linda es mi tierra!” se encuentra disponible en plataformas digitales, mientras que el hondureño mantiene presencia en redes sociales bajo el nombre Sugubey.
.