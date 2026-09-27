Sugubey expresa su amor por Honduras con su nuevo EP: “¡Qué linda es mi tierra!”

San Pedro Sula, Honduras. El amor por su patria Honduras es lo que inspiró al artista catracho Sugubey para crear su nueva propuesta musical. El músico presentó recientemente su EP, “¡Qué linda es mi tierra!”, un proyecto integrado por tres canciones con las que invita a los hondureños alrededor del mundo a mantener vivo el vínculo con sus raíces.

El artista explica que la producción nace con el propósito de recordar las riquezas culturales del país y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje a quienes han tenido que dejar Honduras en busca de nuevas oportunidades.

El tema principal, “¡Qué linda es mi tierra”, da nombre al EP y aborda las emociones que experimentan muchos hondureños que residen en el extranjero, especialmente aquellos que un día dejaron su país con la esperanza de construir un futuro mejor para sus seres queridos.

La canción fue producida por Pablo Barceló, productor de origen dominicano con quien Sugubey ha trabajado desde hace varios años.

La cultura garífuna también encuentra espacio dentro de esta propuesta con “El paso de la machuca”, una canción a ritmo de punta inspirada en la machuca, tradicional plato de la gastronomía garífuna.

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VIDEO: Sugubey dedica la canción "Alma gemela" al amor de su vida

Con el tema, el cantante no solo apuesta por uno de los ritmos más representativos del Caribe hondureño, sino que invita al público a conocer y degustar este platillo.

La producción de esta pieza estuvo a cargo de Hagucha Records, productor beliceño radicado en Florida, Estados Unidos, según detalló el cantautor.