Aleks Syntek: las colaboraciones que marcaron su carrera

La función de las redes sociales también influye en el streaming. Las canciones de Aleks Syntek en Spotify son un claro ejemplo de ello. El repunte más destacado ocurrió el 22 de septiembre, cuando “Duele el Amor” llegó a aproximadamente 951 mil reproducciones diarias en Spotify México.
Las canciones de Aleks Syntek registraron un fuerte aumento en sus reproducciones en plataformas de música, de acuerdo con métricas de Chartmetric y SpotifyTracked.
"Gracias por hacer tu desmadre tío Syntek, comencé a escuchar tu música otra vez y no sabía lo mucho que lo necesitaba"; "Jamás me burlaré de alguien que nos a regalado tan hermosas joyas de música ojalá regreses a tu centro Alex y nos des la dicha de verte bien y sacar música tan magnífica como está; "Maestro !! Tienes todo el derecho a dar tu opinión. Eres una leyenda de México. Tu música trascenderá...siempre", estas son algunas palabras de apoyo que Syntek ha recibido en redes sociales apoyándolo.
Además de una prolífica carrera como compositor y cantante solista, Aleks Syntek ha grabado canciones con otros artistas de la talla de Ana Torroja, Luis Fonsi y David Bisbal, entre otros. A continuación, las colaboraciones más populares de Syntek.
"Duele el amor"
La canción "Duele el amor", interpretada por Aleks Syntek a dúo con la española Ana Torroja, fue lanzada oficialmente el 22 de diciembre de 2003 como el sencillo principal del álbum Mundo Lite (2004).
"Aquí estoy yo"
"Aquí Estoy Yo" es una exitosa balada pop lanzada por Luis Fonsi el 12 de enero de 2009 como el segundo sencillo de su álbum Palabras del silencio (2008). La canción contó con una histórica colaboración junto a los artistas Aleks Syntek, David Bisbal y Noel Schajris.
"El ataque de las chicas cocodrilo"
La colaboración de Aleks Syntek con Hombres G para la nueva versión del clásico "El ataque de las chicas cocodrilo" (junto a David Summers) fue lanzada el 21 de abril de 2017 como parte del álbum del cantante mexicano titulado Trasatlántico.
"Tan cerquita"
La colaboración de la canción "Tan cerquita" entre Aleks Syntek y Cristian Castro fue lanzada a principios de 2015 (el video oficial se estrenó el 24 de abril de 2015), como parte de la edición especial del álbum Romántico desliz de Syntek.
"Intocable"
"Intocable" es una canción pop escrita e interpretada originalmente por el cantautor mexicano Aleks Syntek, lanzada en mayo de 2007 como el sencillo principal de su tercer álbum de estudio, Lección de vuelo . Aunque en algunas presentaciones en vivo y versiones especiales se ha asociado a Paulina Rubio por la cercanía de ambos artistas en la escena pop mexicana, la autoría y el catálogo principal pertenecen a Syntek, con arreglos que también han circulado en versiones de estudio y duetos alternativos.
"Mis impulsos sobre ti"
La colaboración de Aleks Syntek y Pepe Aguilar en el tema "Mis impulsos sobre ti" se lanzó en noviembre de 2023 como sencillo digital, y su video oficial se estrenó en enero de 2024. Esta nueva versión refresca el clásico de Syntek fusionando el pop rock característico del autor con el estilo vocal inconfundible de Aguilar.
"¿Dónde estás, Yolanda?"
La colaboración de la canción «¿Dónde estás, Yolanda?» entre La Sonora Santanera y Aleks Syntek fue lanzada a finales de 2017 (específicamente en noviembre de ese año) como parte de su disco La fiesta continúa.