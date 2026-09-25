Aleks Syntek: las colaboraciones que marcaron su carrera

La función de las redes sociales también influye en el streaming. Las canciones de Aleks Syntek en Spotify son un claro ejemplo de ello. El repunte más destacado ocurrió el 22 de septiembre, cuando “Duele el Amor” llegó a aproximadamente 951 mil reproducciones diarias en Spotify México.

Las canciones de Aleks Syntek registraron un fuerte aumento en sus reproducciones en plataformas de música, de acuerdo con métricas de Chartmetric y SpotifyTracked.

"Gracias por hacer tu desmadre tío Syntek, comencé a escuchar tu música otra vez y no sabía lo mucho que lo necesitaba"; "Jamás me burlaré de alguien que nos a regalado tan hermosas joyas de música ojalá regreses a tu centro Alex y nos des la dicha de verte bien y sacar música tan magnífica como está; "Maestro !! Tienes todo el derecho a dar tu opinión. Eres una leyenda de México. Tu música trascenderá...siempre", estas son algunas palabras de apoyo que Syntek ha recibido en redes sociales apoyándolo.

Además de una prolífica carrera como compositor y cantante solista, Aleks Syntek ha grabado canciones con otros artistas de la talla de Ana Torroja, Luis Fonsi y David Bisbal, entre otros. A continuación, las colaboraciones más populares de Syntek.

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